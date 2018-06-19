نتائج البيام 2018 | شهادة التعليم المتوسط 2018 الجزائر برقم التسجيل علي رابط موقع الديوان الوطني الرسمي للامتحانات

نتابعكم اليوم علي “كابتن نيوز” بمستجدات اخبار نتائج شهادة التعليم المتوسط 2018 الجزائر, إذ من المتوقع أن يتم الإعلان عنها فى خلال الساعات القليلة القادمة.

فبالتزامن مع إنتهاء إمتحانات طلاب الجزائر, نقدم لكم اليوم خدمة الاستعلام عن نتائج البيام 2018 لشهادة التعليم المتوسط فى الجزائر, فى الوقت الذي ينتظر فيه جميع أوليا أمور طلاب وطالبات شهادات التعليم المتوسط 2018 بالجزائر برقم التسجيل, لمعرفة النتائج والدرجات التى حصلوا عليها.

وفى خلال هذا المقال سنتابعكم بنتائج دورة 2018 علي رابط موقع الديوان الوطني للإمتحانات الرسمي وقت ظهور النتائج علي فور, خاصة وأن الوزارة قامت بالإعلان بأن نتيجة البيام 2018 سيتم إعلانها فى خلال اليوم الإثنين, الموافق 18-6-2018 ميلادياً, وذلك بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب مع مراعاة الوزارة بعدم إيقاع الظلم علي الطلاب بتحري الدقة والحذر فى عمليات التصحيح من قبل الأستاذة.

وفيما يتعلق بنسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل لـ شهادة التعليم المتوسط فى الجزائر بنتائج دورة مايو 2018, فحتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل متعلقة بها, ولكن توقعت مصادر تعليمية بأن نسب النجاح للعام الدراسي الحالي ستكون مرتفعة بالمقارنة مع الأعوام السابقة, وذلك لسهولة التى كانت عليها إمتحانات البيام 2018 لهذا العام, إذ لم يقوم أي طالب أو طالبة بالشكوي منها, ومن المتوقع بأن تقوم وزارة التعليم الجزائرية بالإعلان عن أسماء أوائل الجزائر فى خلال هذا اليوم.

وهنا علي كابتن نيوز, ولجميع الراغبين بمعرفة النتيجة والإستعلام عن النتائج الخاصة بإمتحانات البيام للعام الدراسي الحالي 2018, سنسهل عليكم ذلك من خلال الولوج إلي رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات, وأو يمكنكم الحصول علي النتائج بشكل مباشر عبر موقع جوجل من خلال البحث عن “نتائج شهادة التعليم المتوسط 2018 الجزائر كابتن نيوز” وقم بالدخول إلي هذا الخبر لكي تستعلم عن النتائج مباشرة.

جدير بالذكر بأن أغلب توقعات المصادر التعليمية أشارت إلي اقتراب موعد ظهور نتائج البيان لشهادة التعليم المتوسط 2018 فى الجزائر, خاصة أن نتيجة المرحلة الإبتدائية الجزائرية قد تم الإعلان عنها فى السادس من جوان المنصرم, وعلي الدوم ما نجد بان النتائج تظهر بعدما تقوم وزارة التعليم بإعتمادها علي رابط موقع bem.onec.dz و رابط موقع وزارة التربية الوطنية فور إعتمادها بوقت قليل, وبدورنا سنقوم بنشر النتائج فى هذا المقال, فتابعونا أيها الطلاب والطلاب للحصول علي النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج البيام 2018

فما هي إلا ساعات قليلة وسوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات البيام 2018, والتى من خلالها سيتعرف الطلاب علي درجاتهم لجميع المواد الدراسية التى قاموا بأداء الإمتحان بها, فى وسط حالة من الترقب لجميع طلاب وطالبات الصف المتوسط فى الجزائر, ويمكن لراغبي معرفة النتائج القيام بالولوج إلي رابط موقع الديوان الوطني لنتائج الامتحانات الرسمي والإستعلام برقم التسجيل من هذا الرابط bem.onec.dz, ولكن للأخذ فى الإعتبار فالموقع مغلق فى الوقت الحالي, وسيتم فتحه أمام جميع التلاميذ بعد إعتماد النتائج.

اترك رقم التسجيل فى التعليق وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة.. بالتوفيق لجميع الطلاب.

موضوعات متعلقة

رابط نتائج البيام 2018 نتيجة امتحانات شهادة التعليم المتوسط برقم التسجيل