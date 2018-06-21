ليبيا اليوم: حفتر يشن عملية تحرير الهلال النفطي بدءا من اليوم

فى آخر المتابعات الإخبارية الدولية الليبية, خرجت بعض المصادر العسكرية الليبية اليوم, وأكدت بأن المشير خليفة حفتر, قام بالإعلان منذ قليل بإنطلاق عملية تحرير الهلال النفطي من الميليشيات المسلحة, وذلك عبر تصريحات المصادر لقناة إكسترا نيوز.

هذا وقد أضافت هذه المصادر, فى ضمن أخبار ليبيا العاجلة صباح اليوم الخميس, بأن القوات المسلحة الليبية مسيطرة بشكل كامل فى الوقت الحالي علي رأس لانوف.

وأضاف المتحدث العسكري الليبي, العميد أحمد المسماري, بأن القوات الليبية استطاعت ان تستعدي السيطرة الكاملة علي ميناء سدرة النفطي,وفى الوقت الراهن تقوم القوات بمطادات مع الميليشيات المسلحة متجهة إلي غرب الدولة.

المصدر: وكالات