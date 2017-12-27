خطوة جديدة من قطر لإستفزاز دول الرباعي العربي

ففى خطوة جديدة من قطر توضح مساعيها التى من أولياتها تأزيم الوضع مع الخليج, قام رئيس شرطة مكافحة المخدرات فى قطر, الذي يقوم الآن بزيارة طهران بدعوة من نظيره الإيراني, نائب الأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات فى إيران, فى إجراء يعمل علي زيادة التوسع فى العلاقات بين قطر وإيران , وهي حركة جديدة إستفزازية واضحة لدول الرباعي العربي.

وبحسب ما تم نشره فى الوكالة الإخبارية الإيرانية “فارس” فقد قام كلاً من الجانبان بدراسة وبحث المسائل التى تتعلق بمكافحة المخدرات, إذ قاموا بالإعلان عن إستعدادهما لتطوير التعاون الثنائي فى هذا المجال علي الصعيد العملي.

وعن أهم المحاور الرئيسية لهذه المحادثات, فقد تم تأكيد تبادل المعلومات فى الوقت المناسب, والإشارة لتزايد زراعة وإنتاج المخدرات, وإيضاح الأهمية الكبيرة للتعاون الإقليمي بين البلدين وذلك لوجود ممرات بحرية وجوية تساعد علي تهريب المخدرات بكل سهولة.