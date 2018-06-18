بن غبريت تكشف موعد ظهور نتائج “البيام” 2018

في إطار متابعة الأخبار التعليمية لدولة الجزائر, ورد خبر عاجل يخص نتائج امتحانات البيام, وهو قيام وزارة التربية الوطنية بالكشف علي أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط فى مساء يوم الغد الإثنين, الموافق 18-6-2018, بداية من تمام الساعة الخامسة مساءً.

إذ خرجت الاستاذة الدكتورة نورية بن غبريت, وزيرة التربية, بتصريح جديد لها علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” أفادت خلاله بأن نسب النجاح فى الشهادة التعليمية المتوسطة بالجزائر هذا العام بلغت ما يقرب من 56.88 فى المائة.

كما أوضحت بن غبريت, بأن موعد ظهور نتيجة البيام 2018 ستكون ابتداء من مساء اليوم الإثنين الموافق 18-6-2018 لتقوم الوزارة بإعتماد النتائج علي الموقع الإلكتروني www.bem.onec.dz .

واختتمت تصريحها, بأن نتائج “البيام” سيتم تعليقها فى جميع المناطق والإدارات التربوية بالجزائر ابتداءً من يوم 26 جوان القادم.

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