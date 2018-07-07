نتيجة الثانوية السودانية 2018 .. هنا رابط الإستعلام عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم السودانيه

بالتزامن مع إعلان نتائج الإمتحانات للعديد من الشهادات فى مختلف الدول العربية, نتابعكم اليوم علي “كابتن نيوز” بنشر آخر مستجدات الأخبار الخاصة بنتائج إمتحانات الثانوية السودانية 2018, إذ يترقب طلاب الثانوية العامة بدولة السودان ظهور نتيجة الثانوية العامة السودانية للعام الدراسي 2018، بعد أن انتهوا من أداء الامتحانات في جو يسوده القلق والخوف، حيث أنه قد بدأت أعمال الكنترول والتصحيح منذ شهر مارس الماضي، ولم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح بعد.

ويأتي ترقب طلاب الثانوية العامة السودانية لظهور النتائج علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السوداني متزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتي لم يتم الإعلان عن موعدها حتي تلك اللحظة، مما يطفئ بهجة العيد في كثير من المنازل لانتظار نتيجة الثانوية العامة 2018 بالسودان.

نتيجة الثانوية السودانية 2018

وعليه أعلنت اليوم الدكتورة “آسيا محمد عبد الله” وزيرة التربية والتعليم أن موعد ظهور النتائج سوف يكون بحد اقصي يوم السبت الموافق 9 يونيو 2018، كما أشارت إلي أن نتيجة الثانوية العامة السودانية لهذا العام ستكون هي الأفضل علي الإطلاق، وذلك يرجع إلي السياسات الجديدة التي تم تطبيقها من قبل الوزارة سواء في أنطمه الامتحانات ومشاركة أولياء الأمور والطلاب لأول مرة في وضع الجداول الامتحانية و كذلك سياسات أعمال التصحيح الجديدة.

والجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت مسبقاً عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة بالسودان وكل ما يتعلق بها علي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، إذ سيتم رفع نتيجة الثانوية السودانية للعام الدراسي 2018 علي رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية فور اعتمادها بشكل رسمي بتحديث قواعد البيانات الخاصة بطلاب وطالبات الشهادة الثانوية السودانية للعام الدراسي 2018 ومن ثم إتاحة الاستعلام عن النتائج بشكل مباشر.

كما سيتم عقد مؤتمراً صحفياً ستقوم وزيرة التربية والتعليم السودانية خلاله بالاعلان عن نسب النجاح لطلاب شهادة الثانوية العامة بالسودان للعام 2018 معلنة عن أسماء اوائل الثانوية العامة السودانية,

الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة السودانية 2018

هذا وقد أتاحت الوزارة إمكانية الإستعلام عن النتائج لكلاً من أولياء الأمور والطلاب والحصول علي نتيجة الامتحانات بالولوج إلي رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية برقم الجلوس فقط للدخول من هنا.

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