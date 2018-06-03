نتائج الثانوية العامة 2018 الكويت بالاسم والرقم المدني موقع المربع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم

هذه الفترة الجميع ينتظر نتائج الإمتحانات فى جميع البلاد العربية, وبالتزامن مع هذا قامت بعض المصادر المطلعة من داخل وزارة التربيةوالتعليم بدولة الكويت بالإعلان منذ قليل بأن الوزارة التعليمية تسعي خلال هذا الوقت بأن تنهي جميع أعماء وإجراءات تصحيح أوراق إمتحانات الطلاب فى جميع المدارس والكنترولات الخاصة بمدارس الثانوية العامة الكويتيه, وذلك ليتم إعلان نتائج الإمتحانات فى مساء الأحد, وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم رسمياً.

إذ فى الوقت الراهن من المنتظر بأن يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور حامد العازمي بإعلام وإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018 بالكويت فى مؤتمر رسمي بداخل وزارة التربية خلال الفترة القليلة القادمة.

نتائج الثانوية العامة 2018 فى الكويت

ووفقاً لما أفادت به نفس المصادر بأن نتائج إمتحانات الثانوية العامة 2018 الكويت علي الدوم ما تظره فى يوم الأحد كل سنة, كما كشفت بأن آخر إمتحان قام طلاب وطالبات الثانوية القسم العملي بإدائه كان يوم الأربعاء المنصرم, كماقام طلاب القسم الأدبي للثانوية العامة بأداء أخر امتحان لهم فى يوم الخميس السابق, وفى الوقت الحالي الجميع فى إنتظار اعتماد واعلان نتيجة الامتحانات للعام الدراسي 2018.

هذا وقد قامت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت بالإعلان رسمياً بأنها إنتهت من تصحيح أوراق الإمتحانات بالإضافة إلي رصد درجات الطلاب صباحاً, ومن المقر بان يقوم الدكتور حامد العازمي, وزير التربية والتعليم, بالإعلان عن النتائج فى مساء هذا اليوم, الأحد, 3-6-2018.

رابط نتائج الثانوية العامة 2018 فى الكويت بالاسم والرقم المدني

وبالتزامن مع اقتراب ظهور نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 فى الكويت سيقوم “العازي” بالإتصال شخصياً بالطلاب الأوائل علي مستوي دولة الكويت بأكلمها, حتي يكافئهم بما بذلوه من جهد ,وسيكون هذا بعد أن يقوم بإعتماد النتائج رسمياً فى خلال الحفل الذي سيقوم تلفزيون الكويت بنقله بشكل مباشر من مقر وزارة التربية فى الشويخ.

وبإمكان جميع طالبات وطلاب الشهاة الثانوية القيام بالإستعلام عن نتائج الثانوية العام فى الكويت لهذا العام الدراسي 2018 ميلادياً من خلال الولوج إلي رابط موقع المربع الإلكتروني, الذي تم إنشاءه خصيصاً للإعلان عن النتائج من خلال قيام الطلاب بكتابة الرقم المدني لهم من هنا.

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