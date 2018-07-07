نتائج الثانوية العامة الأزهرية 2018 برقم الجلوس على رابط موقع الازهر الرسمي لجميع المحافظات خلال شهر “يوليو”

لجميع راغبي معرفة رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأزهرية 2018 للعام الدراسي الحالي 2018/1439 نقدم لكم عبر موقع كابتن نيوز الاخباري نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2018 للدور الأول للشعبتين الأبي والعلمي, وسيكون الإستعلام بواسطة رقم الجلوس الخاص بالطالب عبر موقع الازهر الشريف التعليمي الرسمي علي كافة مستوي مناطق ومحافظات جمهورية مصر العربية.

إذ فى الوقت الحالي نجد بأن العديد من طلاب وطالبات الأزهر فى إنتظار إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018, فى ظل جو يملأه الإنتظار والقلق والترقب من الجميع ابتداءاً من الطلاب وحتي أولياء الأمور والأقارب وكل من له صلة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

تجدر الإشارة بأن آخر إمتحان للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2018 كان قد تم فى ثلاثاء شهر مايو فى اليوم الموافق لـ 29- مايو 2018 فى كافة المحافظات الـ 27 محافظة بداية من محافظات الوجه البحري إلي محافظات الوجه القبلي بمصر.

نتائج الثانوية العامة الازهرية 2018

فالجميع فى الوقت الحالي فى قلق وترقب قوي لإعلان النتائج, خاصة بعد إنتهاء إمتحانات الثانوية الأزهرية الدول الأولي فى أول الشهر الجاري, 1-7-2018, لجميع الأقسام, سواء القسم العلمي فى الثانوية الأزهرية التى إنتهت بإمتحان مادتي التفسر والأدب والمطالعة والنصوف, أما طلاب القسم الأدبي إنتهت إمتحاناته فى آخر خميس من الشهر السابق الموافق 28-6-2018 بإمتحان مادة اللغة الأدنبية الثانية وهي تم بها إختتام إختباراتهم.

نتائج الثانوية العامة الأزهرية

وبما أن نظام البوكليت الجديد الذي تم تطبيقه منذ إمتحانات الثانوية الأزهرية فى مصر العام المنصرم, بهدف منع تسريب إمتحانات الطلاب, فقد إنتهت امتحانات الثانوية العامة الأزهرية لهذا العام الدرسي بدون أن يقوم أي طلاب بإرسال شكاوي إلي غرف العمليات المخصصة بقطاع الإختبارات الخاص لمشيخة الأزهر لكي تتلقي أية شكاوي تخص عمليات الإمتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية فى مصر, وهو ما أفادت به الأخبار بإنتهاء كافة الامتحانات بدون ورود أية شكاوي من الطلاب من صعوبة الإختبارات لهذا العام الدراسي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018

وفى مستجدات الأخبار الخاصة بالشهادة الأزهرية الثانوية فى مصر, فقد خرج رئيس قطاع المعاهد, الشيخ صالح عباس, وأعلن عن بداية عمليات التصحيح فى كافة مقرات مصر مساء الثلاثاء الموافق 3 يوليو 2018, وأوضح بأن عمليات التصحيح قد إنتهت للأوراق الخاصة بإجابات الطلاب لـ إمتحانات الثانوية الأزهرية بنظام “البوكليت”.

وأردف الشيخ صالح عباس ضمن تصريحه, بأن الإعلان عن النتائج سيكون فور الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة, حيث قام معاليه بالتأكيد بأن مشيخة الأزهر الشريف شديدة الحرص علي مستقبل أبنائها الطلاب, ولذلك فتقوم بتصحيح أوراق الإجابات بكل دقة وإتقان, كما تم التنبيه علي مقدري الدرجات للطلاب بأن يتحروا كامل الدقة وعدم التصحيح بشكل متسرع حتي لا يتم ظلم أي طلاب, وشدد سيادته أيضاً علي ضرورة الإلتزام بجميع المعايير المهنية فى أثناء تقدير الدرجات.

ولهذا فمن المقرر بأن تظهر نتيجة الثانوية الازهرية فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية بأقصي تقدير فى العشرين فى من يوليو للعام الجاري, وهنا وعبر بوابة كابتن نيوز سنقوم بمتابعتكم بأية أخبار جديدة تخص موعد ظهور نتيجه الثانوية الازهريه.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأزهرية 2018

وهنا عبر موقع “كابتن نيوز” ننشر لجميع طالبات وطلاب الثانوية الأزهرية رابط الاستعلام عن نتائد الثانوية الأزهرية 2018 للقسمين الأدبي والعلمي برقم الجلوس والشعبه والاسم, وذلك من خلال الولوج إلي رابط موقع بوابة الازعر الإلكتروني من هنا.