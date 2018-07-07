نتائج التوجيهي 2018 فلسطين .. هنا رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة علي موقع الانجاز التوجيهي التابع لوزارة التربية الفلسطينية tawjihi

فى ضمن الأخبار الخاصة بظهور نتائج التوجيهي فى فلسطين 2018 بالاسم ورقم الجلوس فى جميع مناطق ومحافظات الدولة الفلسطينية يقدم موقع كابتن نيوز رابط الاستعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة فى فلسطين الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي 2018, يأتي ذلك فى ظل الأجواء المشحونة بالقلق والترقب من الجميع ابتداءاً من الطلاب وحتي أولياء أمور الطلاب إنتظاراً لإعلان الوزارة نتيجة شهادة التوجيهي لـ دورة 2018, وعمليات رصد نتيجة توجيهي “الإنجاز” بواسطة اسم الطالب/الطالبة.

تجدر الإشارة إلي أن 77 ألف طالب/طالبة قاموا بأداء إمتحانات الثانوية العامة الفلسطينية لهذا العام الدراسي فى مختلف مناطق ومدن دولة فلسطين الشقيقة وكافة الإدارات التعليمية بها, وبعد إنتهاء الطلاب من أداء تلك الإختبارات فهذا الوقت ستبدأ الوزارة فيه عمليات التصحيح لجميع أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب, حيث سيتم رصد النتائج فى كلا من المدن الآتية (نابلس, مدن القدس,نابس, وبيت لحم, وأريحا,وطولكرم, ورام الله) بالإضافة إلي جميع المدن الفلسطينية الأخري التى سيت م رصد نتائج التوجيهي بفلسطين فيها فى القريب العاجل.

وبما أن الجميع فى هذه الفترة فى إنتظار النتيجة, فقد قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتخصيص رابط موقع الإنجاز لـ الاستعلان عن نتائج الثانوية العامة عبر الانجاز فى دولة فلسطين, وذلك يأتي فى إطار تسهيل الأمور علي جميع طلاب وطالبات الشهادة التوجيهية فى فلسطين أثناء عمليات الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالاسم ورقم مقعد الطالب/الطالبة.

رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2018 فلسطين بالاسم

إذ أصبح الآن فى إمكانية طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة فى فلسطين القيام بالدخول إلي موقع tawjihi.mohe.ps ومن ثم إدخال رقم الجلوس الذي يتكون من 6 إلي 8 أرقام فى خانة رقم المقعد, ومن ثم النقر علي كلمة بحث للتجد نتائج توجيهي دورة 2018 ظاهرة أمامكم بالتفصيل من هنا.