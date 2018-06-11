نتائج التاسع سوريا 2018 بالإسم ورقم الاكتتاب علي رابط موقع وزارة التربية السورية الرسمي

فى آخر ما ورد من مستجدات اخبار موقع وزارة التربية السورية, أعلنت الوزارة خلال الدقائق القليلة الماضية, عن إصدار نتائج التاسع فى سوريا 2018 للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية علي رابط موقع وزارة التربية السورية.

قامت وزارة التعليم فى سوريا بالإعلان عن إقتراب اعتماد نتيجة التاسع 2018 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب وسيكون ذلك فى خلال الساعات القليلة القادمة والإستعلام سيكون عبر الولوج إلي رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2018 الرسمي الخاص بالوزارة, وهنا عبر “كابتن نيوز” سنقوم بنشر روابط نتيجة الاعدادية سوريا 2018 توفيراً لوقت طلابنا من عناء البحث للإستعلام عن التائج فى هذا المقال.

إذ ينتظر عدد كبير من طلاب وطالبات سوريا موعد ظهور نتائج شهادة التاسع 2018 سوريا التى سيتم إعلانها عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد الإنتهاء من كافة الإمتحانات لجميع المواد الدراسية, وبعدها ستأتي مرحلة إعلان نتائج الاعدادية الشرعية والاعدادية العامة 2018 سوريا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية لنتائج الإمتحانات هذا العام.

نتائج شهادة التاسع سوريا 2018

حيث سيتم الإستعلام عن نتائج شهادة الصف التاسع 2018 سوريا 2018 بواسطة الاسم ورقم الاكتتاب عندما يتم الإعلان عن صدورها وإعتماد وزير التربية والتعليم هزوان الوز فى جميع محافظات الدولة, وبعدها سيتم رفع النتيجة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وهنا سيكون الاستعلام متاح بشكل مباشر لمعرفة الطلاب الناجحين وأوائل الطلاب بالإضافة إلي صورهم.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2018

وسيكون بإمكان جميع الطلاب والطالبات بالإضافة إلي أولياء أمور الطلبة الإستعلام عن نتائج التعليم الأساسي للعام الدراسي 2018 فور إعتماد السيد الوزير نتائج شهادة التاسع 2018 أوالإعدادية العامة 2018 أو الاعدادية الشرعية 2018 سوريا بالإسم ورقم الإكتتاب لجميع المحافظات التالية (درعا, وحمص, ودمش, والقنطرة, ودير الزور, واللاذقية, والحسكة, وأدلب, وطرطوس, وحماة).

إنتظرونا طلاب وطالبات شهادة التاسع سنقوم بتوفير روابط الاستعلام عن نتيجة شهادة التاسع سوريا 2018 فور إعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم وشرح كيفية الاستعلام عن النتائج علي موقع وزارة التربية السورية الرسمي هنا.

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