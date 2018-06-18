استخراج نتائج البيام للعام الدراسي 2018 بالجزائر نتيجة امتحانات شهادة التعليم المتوسط برقم التسجيل عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية الوطنية الجزائري

خرجت الدكتورة, نورية بن غبريت, وزيرة لتربية الوطنية بتعليم الجزائر, بتصريح جديد لها, أفادت خلاله عن موعد ظهور نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط للعام الدراسي الجاري 2018, موضحة بأن نتائج البيام سيتم الإعلان عنها فى خلال اليوم الإثنين الموافق 18 جوان, وذلك وفقاً لما تم نشره علي صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك الرسمية.

وبهذا سيتم إتاحة الاستعلام عن نتائج البيام فى مساء اليوم, الإثنين, وتحديداً فى تمام الساعة 05:00 حسب التوقيت المحلي للجزائر, وبالتالي ستكون النتائج متوفرة علي رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لشهادة البيام وهو الموقع الرسمي للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات, وتم الإعلان عن نسب النجاح لكلا من الطلاب والطالبات لهذه المرحلة, إذ بلغت نسبة النجاح فى نتائج شهادة البيام 2018 ما يقرب من 56.88%, وتمنت الوزيرة لجميع طلاب وطالبات شهادة البيام التوفيق والنجاح.

نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2018 برقم التسجيل بالجزائر

وفي خلال هذا المقال سنتابعكم طلبانا فى الجزائر علي موقع “كابتن نيوز” بشرح كيفية القيام بالإستعلام ومعرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط فور إعتماد وزارة التربية الوطنية بالجزائر من إعتمادها ورفعها علي الموقع الرسمي للنتائج, من ثم إتاحة الإستعلام عنها عبر رابط البوابة الرسمية الخاصة بها, ففي الوقت نجد بأن أنظار جميع طلاب وطالبات الجزائر تتجه نحو استخراج نتائج البيام فى خلال الساعات القليلة القادمة, وذلك بعد التصريحات الأخيرة لوزيرة التربية الوطنية علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك بالصفحة الرسميه لها.

هذا وقد قامت وزارة التربية الوطنية بالذكر بأنها ستقوم بإتاحة الإستعلام علي نتائج شهادة التعليم المتوسط 2018 بعدما يتم تفعيل الموقع ورفع النتائج عليه, وفقاً للموعد المحدد لظهور نتائج البيام 2018 فى الجزائر, خاصة وأن الوزارة إنتهت من تصحيح ما يزيد عن ستمائة دفتر إجابة للطلاب بعد إنتهاء فترة اختبارات البيام 2018 فى 30 جوان المنصرم.

نتائج البيام للعام 2018 عبر موقع وزارة التربية الوطنية

وفي الوقت الحالي يقوم طلاب وطالبات شهادة التعليم المتوسط بالجزائر بالبحث عن رابط الموقع الإلكتروني الذي سيتم من خلال الإستعلام عن نتائج البيام, وهنا علي كابتن نيوز نوفر لكم رابط الموقع الرسمي لمعرفة الدرجات لشهادة التعليم المتوسط فور إعتماده علي الصفحة المعتمدة للوزارة, وسنوفر لكم نتائج البيام للمناطق التالية (المسلية, الولايت الجزائرية من سطيف, وقسنطية, بجاية,أدرار, الجلفة, الشلف, سكيكدة, باتنه, بشار, تلمسان, جيجل, المدية, سعيدة, عنابة, البليدة, رقله, أم البواقي, وأخيرا هران).

رابط الإستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر عبر إدخال رقم التسجيل من هنا , أكتب رقم تسجيل فى التعلقيات لننشر لكم نتائج البيام 2018 برقم التسجيل لهذا العام الدراسي.

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نتائج البيام 2018 لشهادة التعليم المتوسط 2018 الجزائر برقم التسجيل