نتائج البيام 2018: رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2018 بالجزائر علي رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الرسمي

نتابعكم علي “كابتن نيوز” بنشر نتائج شهادة التعليم المتوسط 2018 فى دولة الجزائر, إذ فى الوقت الحالي نجد بأن أغلبية تلاميذ التعليم الجزائري بالمرحلة المتوسطة منتظرين بكل شغف وقلق وتوتر ظهور نتائجهم بعدما تقوم الوزارة التعليمية الجزائرية بإعتمادها خلال اليوم الإثنين.

يذكر بأن طلاب وطالبات الصف الرابع بالمرحلة التعليمية المتوسطة بالتعليم الجزائري قاموا سلفا بالتقدم لأداء إمتحانات نهائية العام الدراسي 2018-2017, وبذلك فقد إنتهو من مرحلة التعليم المتوسطة بشكل نهائي, أو وفقاً للإسم الأشهر لها امتحانات البيام 2018 بشكل نهائي.

نتائج البيام لشهادة التعليم المتوسط 2018

وبما أنهم قاموا بالإنتهاء من اداء الإختبارات وإنتهاء الفترة المخصصة لتلك الإمتحانات, فالآن حان موعد ظهور النتائج الخاصة بتلك الشهادة, والكثير الآن يبحث ويريد الإجابة عن سؤالاً واحداً ألا وهو متي موعد ظهور نتائج البيام 2018 وهل اقترب موعد ظهورها أم لا.

وهو الأمر الذي جعل الدكتور نورية بن غبريط, وزيرة التربية الوطنية والتعليم, بالخروج فى تصريح جديد لها صباح اليوم, لتقوم بالرد خلاله علي جميع طلاب وطالبي البيام 2018, موضحة بأن الوزارة قامت بتخصيص عدداً كبيراً من الأساتذة للقيام بأعمال الكنترول الخاصة بالإمتحانات, وتم تطبيق ذلك علي جميع المناطق والإدارات التعليمية فى الجزائر, للتسريع من عمليات تصحيح دفاتر الإمتحانات الخاصة بطلاب الصف الرابع للتعليم المتوسط بالجزائر.

رابط نتائج البيام 2018 للشهادة التعليمية المتوسطة بالجزائر

وتابعت وزيرة التربية والتعليم الجزائرية, بأن التاريخ المتوقع لإعلان ظهور نتائج البيام 2018 ونسب النجاح سيكون إبتداءً من الأحد الموافق 18-6-2018 إلي 21-6-2018.

وأشارت إلي أنه يمكن للطلاب القيام بالإستعلام عن نتائج الصف الرابع المتوسط للعام الدراسي 2018 فور إعتماد وزارة التربية والتعليم للنتائج بالدخول علي رابط الموقع الرسمي لـ الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات من هنا , ومن ثم القيام بالإستعلام عبر إدخال رقم التسجيل.

موضوعات متعلقة

نتائج البيام 2018 برقم التسجيل

هنا.. الاستعلام عن نتائج البيام للعام 2018 لشهادة التعليم المتوسط 2018 الجزائر برقم التسجيل