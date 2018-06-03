موعد ليلة القدر وفضل قراءة دعاء ليلة القدر

يتسائل كثير من المسلمين عن موعد ليلة القدر , وماهي افضل الاعمال المستحب عملها في هذه الليلة العظيمة , حيث تعتبر ليلة القدر احدى اهم الشعائر الدينية التي يهتم بها المسلمون في شهر رمضان “شهر الصيام” وسبب عظمة هه الليلة , نزول القران الكريم فيها على نبي الرحمة محمد صلى الله علية واله وسلم , ويجدر بالمسلمين التوجة الى الله في هذه الليلة بالدعاء وقراءة القران والاذكار والصلوات , ولمن استطاع زيارة بيت الله الحرام واحياء ليلة القدر فيه فكانما خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه , بنية التوبة وعدم الرجوع الى المعاصي .

موعد ليلة القدر على الاشهر

وكان كثير من الاخبار قد نشرت حول عدم مصداقية الليلة الاكيدة ليلة القدر ومتى موعد ليلة القدر فعليا , وهو الامر الغائب عن المسلمين جميعا , حيث لم يتم تحديد ليلة مخصصه لـ ليلة القدر , وانما جاءت الشريعه الاسلامية بذكر علامات تبين للمؤمن متى موعد ليلة القدر , حيث انه من المشهور ان لـ ليلة القدر خصائص ومنها انه تطيب روحها , ويختلف مناخها عن باقي الليالي التي تسبقها او تاتي بعدها , وهي ليلة يشعر فيها المؤمن بالخشوع والتوجه الى الله , وحاجته اليه وطلب كل امر لايغضب ربه في هذه الليله فانه يجاب بامره سبحانه وتعالى , لعظمة ليلة القدر .

وعن موعد ليلة القدر على الاشهر , فقد سبق وذكر العلماء بان ليلة القدر هي احدى ليالي الافراد في العشر الاواخر من الشهر الكريم , وعليها فمن المرجح بشكل كبير ان تكون ليلة القدر الاكيده من بينها , وهي ليلة 19 من رمضان وليلة 21 من رمضان وليلة 23 من رمضان “على الاشهر” وليلة 27 من رمضان .

فضل قراءة دعاء ليلة القدر

ويستحب قراءة دعاء ليلة القدر في جميع هذه الليالي , وفضل قراءة دعاء ليلة القدر عظيم , حيث يوجب غفران الذنوب وقضاء الحوائج وتفريج الكرب برحمة من الله تعالى , ويستحب الاتيان به في جميع الليالي المذكورة لاحتمالية ان تكون ليلة القدر المؤكده من بينها , ونص الدعاء كالاتي ..

( بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم صل وسلم على محمد وال محمد , اللهم اجعلني من اوفر عبادك نصيبا من كل خير انزلته في هذه الليلة , وانت منزله , من نور تهدي به , او رحمة تنشرها , او رزق تقسمة , او بلاء تدفعه , او ضر تكشفه , واكتب لي ماكتبت لاوليائك الصالحين , اللذين استوجبوا منك الثواب , وآمنوا برضاك عنهم منك العقاب , يا كريم يا كريم , صل على محمد وال محمد , وافعل بي ذلك برحمتك يا ارحم الرحمين )

( بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم صل على محمد وال محمد , اللهم يا مدبر الامور , يا باعث من في القبور , يا مجري البحور , يا ملين الحديد لداوود , صل على محمد وال محمد , وافعل بي كذا وكذا ” تطلب حاجتك” الليلة الليلة الليلة )