موعد غرة رمضان 2018-1439 تاريخ موعد دخول شهر رمضان مع موعد عيد الفطر

تناقلت الاخبار المحلية خبر اعلان موعد دخول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1439 والعام الميلادي 2018 , حيث ينتظر عموم المسلمين في جميع بقاع الارض تحديد الموعد التاكيدي لدخول شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1439 هـ , والتعرف على عدد ايام الشهر الفضيل لهذا العام , مع موعد عيد الفطر 1439-2018 , وهو الامر الذي صرحت بشانه المملكة العربية السعودية بتقويم ام القرى حول وجوب الاستهلال في ليلة الشك بانها اول ليالي شهر رمضان المبارك .

موعد غرة رمضان 2018-1439

فقد سبق وتمت طباعة امساكية شهر رمضان في مكة المكرمة ومجموعه من عواصم الدول العربيه , وعلى اثرها فان موعد رمضان 2018-1439 سيكون بتاريخ يوم الاربعاء 17 مايو 2018 | 1 رمضان 1439 , وعن مواعيد اذان المغرب والفجر وباقي الفروض , موعد الافطار والسحور في شهرر مضان المبارك .

فان امساكية رمضان 1439 ستشهد في المملكة العربية السعودية صيام 15 ساعه كحد ادنى في هذا العام , وهو مايعني بان اذان الفجر في تاريخ يوم 1 رمضان 1439 سيكون عند الساعه الـ 3:45 , فيما سيكون موعد اذان المغرب “دخول وقت الافطار” عند الساعة الـ 6:41 مساء .

وفي اخر اخبار الرصد الفلكي لحسابات دخول غرة شهر رمضان للعام 1439 فقد تم التاكيد من قبل مدير مركز الفلك الدولي في المملكة “المهندس محمد عودة” حول أنّ الفقهاء والفلكيين يرون أنه لايلزم هذا العام ان يتم تحرّي الهلال لدخول شهر رمضان .

والسبب في ذلك يعود الى غروب شمس في تاريخ يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439 – 15 مايو 2018 عند المناطق التي يغيب فيها القمر قبل الشمس , حيث ان القمر غير موجود في السماء حينها , ويلزم على هذا ان يتحرى المسلمون رؤية الهلال في دول اسلاميه اخرى قد يكون فيها جليا , حيث ان رؤية الهلال في المملكة مستحيلة في ذلك اليوم استحالة قاطعة بالخصوص عند تلك المناطق بحسب رؤية المرصد الفلكي والحسابات المختصه بغرة شهر رمضان لهذا العام .

موعد دخول شهر رمضان 1439-2018

فيما من المقرر ان يكون بحسب الارصاد الدينية والفلكية موعد عيد الفطر في تاريخ يوم الجمعة 15 يونيو 2018 الموافق ليوم 1 شوال 1439 هـ , وسيكون شهر رمضان مكتمل الايام , اي ثلاثون يوما ينتهي في تاريخ يوم الخميس 14 يونيو 2018 , بحسب تقويم وامساكية المملكة العربية السعوديه “تقويم ام القرى”

ويدخل علينا شهر رمضان بالخير والبركه في هذا العام وفي كل عام , نستقبله التهاني والتبريكات , ونتوجه الى العلي القدير بالتوبه ورجاء مغفرة الذنوب في شهره الكريم , المليئ بالرحمة والغفران , ونسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال , وان يعود علينا ايامه الفضيله لافاقدين ولامفقودين , وان يفرج عن جميع المسلمين والمسلمات في جميع بقاع الارض , واحياء كلمة العدل والاسلام وتغيير حالنا الى احسن حال .

وكل عام وانتم بخير .