من هي رضوي عاشور التى يحتفل جوجل بالذكري الـ 72 لمولدها اليوم 26 مايو 2018

مع بزوغ الساعات الأولي من اليوم السبت الموافق 26 مايو 2018, طل علينا محرك البحث جوجل كما عودنا علي الدوم بإطلالته القيمة, إذ قام بتغيير الشعار الرسمي الخاص به إلي صور يحتفي بها بالذكري الـ 72 لميلاد الكاتبة المصرية رضوي عاشور.

وفى خلال السطور القادمة سنتعرف سوياً فى نبذة مختصرة من هي رضوي عاشور التى يحتفل بها جوجل اليوم, وما هي قصة الروائية والناقدة الأدبية وأستاذة الجامعة المصرية, والتى كانت زوجة للأديب الفلسطيني المعروف مريد البرغوثي,والتى أيضا أصبحت أماً للشاعر تميم البرغوثي الغني عن التعريف.

نبذة مختصرة عن رضوي عاشور

ولدت عاشور فى مدينة القاهرة قبل 76 سنة من الآن أي فى العام الميلادي 1946 فى وسط اسرة تتيميز بالأدب والعلم, إذ كان والدها يمتهن المحامة ويدعي مصطفي عاشور وليس هذا وفقط, بل له خبرة طويلة فى مجاب الأدب العربي, أما عن الأم فكانت تمتهن الشعر والفن, وهي مي عزام.

وكثير ما أشارت “رضوي” فى الكتب التى قامت بتأليفها عن نشأتها فى البيت الذي يشهد تلاوة النصوص الشعري للأدب العربي علي الدوم والذي كان أكثره يتلي بواسطة جدها عبد الوهاب عزام, الذي كان يمتهن مهنة الدبلوماسية كما يدرس أيضا فى جامعة القاهرة كأستاذاً للدراسات والآداب الشرقية, ويعد جدها هو أول من قام بترجمة الكتاب الفارسي “شاناما” إلي لغتنا العربية.

اهتمت رضوي بدراسة اللغة الإنجليزية فى أول مشوارها فى جامعة القاهرة وتحديداً بكلية الآداب, التى إنتقلت منها فور تخرجها وحصولها علي شهادة الماجستير فى الأدب المقارن إلي جامعة ماساتشوستس فى أمريكا والتى حصلت منها علي شهادة الدكتوراه بسبب أطروحتها عن الأدب الإفريقي الأمريكي.

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