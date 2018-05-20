دعاء اليوم الثالث من رمضان 1439 وفضله ادعية شهر رمضان اليومية مكتوب ومسموع

كل ليلة من ليالي هذا الفضيل لها دعاء من المستحب فيه أن يتم الدعاء به وبما ان هذا اليوم هو ثالث ايام رمضان نقدم لكم دعاء اليوم الثالث من رمضان 1439 وثوابه

إذ يبحث الكثير الآن عن دعاء اليوم الثالث من رمضان إذ لشهر رمضان بريق خاص له يميزه عن باقي شهور السنة الهجرية إذ تزداد فيه الطاعات واستدامه الكثير من المسلمين علي قراءة القرآن الكريم والدعاء الي الله سبحانه وتعالي, والمسلم الدائم علي الدعاء يحبه الله, فالله يحب أن يسمع الدعاء من عباده, اللهم تقبل منا جميعا.

ويعلم الكثيرون بانه مع دخول شهر رمضان المبارك يزداد اقبال المسلمين والمسلمات على عمل الطاعات والعبادات الى جانب فريضة الصيام المقرونه بشهر رمضان المبارك , والتي تعتبر ركن من اركان ديننا الحنيف , ومن هذا الجانب يستمر بحث الكثيرون عبر شبكة الانترنت عن الادعية المستحب قراءتها بشكل يومي في شهر رمضان , ادعية شهر رمضان اليومية .

وقراءة دعاء اليوم الثالت من شهر رمضان , والتعرف الى فضل وثواب قراءتها يوميا , حيث يوجد لكل يوم في رمضان دعاء مخصص له , يقرا في صباح اليوم او مساءه ويتصل به اعمال ومستحبات اخرى كالغسل والصدقه والاذكار اليومية مع صلاة “ركعتين” نافلة شهر رمضان التي تؤدى في كل ليلة من ليالي الشهر الكريم .

وننشر لكم زورانا الكرام بشكل يومي دعاء اليوم من شهر رمضان , مع بيان فضله وثواب قراءته ..

دعاء اليوم الثالث من رمضان

ورد في الذكر , دعاء رويَّ عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم , في الليله الثالثه من شهر رمضان , انه قال :

( بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم صل وسلم على محمد وال محمد , يا اله ابراهيم واله اسحق , واله يعقوب والاسباط , ورب الملائكة والروح , السميع العليم , الحليم الكريم , العلي العظيم , لك صمت وعلى رزقك افطرت , والى كنفك آويت , واليك انبت , واليك المصير , وانك الرؤوف الرحيم , قوني يارب على الصلاة والصيام , ولاتخزني يوم القيامة , انك لاخلف الميعاد )

وفي فضل وثواب قراءة هذا الدعاء “دعاء الليلة الثالثه من رمضان , فان قارئة ينادى يوم القيامة بالعتق من النيران .

تعرف علي دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 1439

ويستحب قراءة الادعية والاذكار اليومية في رمضان , ومنها دعاء اليوم الثالث وهو كما رويَّ عنه صلى الله عليه واله وسلم ..

( اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه , وباعدني فيه من السفاهه والتمويه , واجعل لي نصيباً من كل خير تنزله فيه , بجودك وكرمك يااجود الاجودين )

وفي فضل وثواب قراءة هذا الدعاء “دعاء اليوم الثالث من رمضان” كما قال عليه السلام , بان قارئه يبنى له قصر في الجنان .

ادعية رمضان اليومية

رويّ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم , انه من قرأ هذا الدعاء في كل يوم وليلة من شهر رمضان غفرت له ذنوب اربعين سنة , والدعاء كالاتي ..

( اللهم ربَّ شهر رمضان , الذي انزلت فيه القرآن , وافترضت على عبادك فيه الصيام , ارزقني حج بيتك الحرام , في عامي هذا وفي كل عام , واغفر لي تلك الذنوب العظام , فانه لايغفرها غيرك , ياعلام يارحمن )

مستحبات اعمل الليلة الثالثه من شهر رمضان

يستحب فيها الغسل كونها من ليالي الافراد , ويستحب صلاة نافلة الليلة الثاله من شهر رمضان وصفتها , عشرة ركعات يقرا في كل ركعه سورة الفاتحه وسورة الاخلاص خمسين مرة , ويستحب التصدق ولو بشق تمرة .