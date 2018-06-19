رابط مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر اليوم يلا شوت افتتاحية مونديال روسيا 2018 اونلاين

تقدم صحيفة “كابتن نيوز” خدمة جديدة لمحبي وعشاق الساحرة المستديرة, إذ نقدم لكم اليوم رابط مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر بموقع يلا شوت الجديد فى بث حصري ومجاني بدون تقطيع وبدون تشويش يوتيوب, فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من المونديال الروسي 2018, إذ سيقوم لاعبي المنتخب المصري بالدخول إلي ثاني مباراة لهم فى مساء اليوم الثلاثاء, بالمواجهة المرتقبة له أمام منتخب روسيا صاحب الأرض, مع العلم أن روسيا هي المستضيفة لبطولة كأس العالم لهذا الموسم 2018.

وتقرر بأن يتم خوض مباراة منتخب مصر مباشر اليوم يلا شوت ضد روسيا علي أرضية استاد “كريستوفسكي” فى المدينة الروسية سان بطرسبرج, إذ تم الإعلان رسمياً بأن يكون موعد بدأ مباراة مصر وروسيا اليوم فى ضمن مسابقة كأس العالم بنسخة عام 2018 فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى الثامنة مساءً بتوقيت السعودية, وفي العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.

وينتظر جموع الجمهور المصري المحب للساحرة المستديرة ومتابعة منتخبه فى بطولة كأس العالم 2018 موعد إنطلاق مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر اليوم يلا شوت علي قناة يوتيوب اون لاين كور لايف علي رابط الاسطورة, ويقوم لاعبي منتخب الفراعنة بالسعي القوي لكي يقوموا يخرجوا من هذا اللقاء وهم يمكلون الثلاث نقاط كاملة, فى الوقت الذي يعرفون فيه جيداً بان هذا اللقاء ليس بالسهل أبداً, ولكن سيقوم لاعبي المنتخب المصري بالدخول إلي مجريات هذا اللقاء آملين تحقيق الفوز علي منتخب روسيا.

هذا ويقوم مدرب المنتخب المصري, كوبر, بوضع خطة قوية لخط الدفاع للفراعنة فى مباراته اليوم أمام روسيا, وذلك لدرايته الكاملة بأن منتخب روسيا يمتلك لاعبين لديهم مهارة عالية فى منطقة الهجوم, وما هي إلا ساعات معدودة وسوف تنطلق المباراة الأولي لمنتخب الفراعنة العربي الذي أوقعته الجرعة فى المجموعة الأولي من منافسات كأس العالم 2018, وهي المجموعة التى تضم كلاً من المنتخبات (السعودية أوروجواي وروسيا الذي سيقوم منتخب مصر بالدخول أمامه اليوم.

موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر وروسيا بث مباشر يلا شوت اليوم لايف

وفيما يخص التوقيت المحدد لإنطلاق مشاهدة مباراة مصر وروسيا التى سيتم عرضها علي قناة بي إن سبورت ماكس الخاصة بمجموعة القنوات القطرية الرياضية المشفرة والتى يمكن العثور عليها بضبط جهاز الإستقبال علي التردد 12245 عمودي ومعدل الترميز للقناة 27500 علي القمر الصناعي نايل سات, فى تمام الساعة الـ 20:00 بتوقيت مصر, و 21:00 بتوقيت السعودية والكويت, و 22:00 بتوقيت دولة الإمارات.

هذا وسيتم توفير رابط مشاهدة مباراة مصر وروسيا المباشر علي يلا شوت الجديد من خلال عرض الموقع للقنوات المفتوحة والمجانية التى ستقوم بنقل مباريات كأس العالم علي كافة الأقمار الصناعية وخاصة كلاً من القمرين “اموس” وقمر تركيا.

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر مباشر وروسيا اليوم لايف

وكما عودناكم سنوفر لكم أكثر من رابط وقناة لمشاهدة مباراة مصر مباشر يلا شوت اليوم أمام روسيا بشكل مجاني, وستكون قناة بي ان سبورتس من أبرز القنوات الناقلة لماتش مصر مباشر اليوم يوتيوب.

لجميع محبي ومتابعي المنتخب المصري, توقعوا معنا نتيجة مباراة مصر وروسيا اليوم, هل يمكن للمنتخب المصري أن يقوم بتحقيق الفوز علي المنتخب الروسي فى مباراة اليوم, أم سيخسر أم سيكون مصير المباراة هو التعادل, شارك بتوقعاتك لهذا اللقاء الهام المرتقب.

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