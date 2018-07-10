رابط مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر اليوم يلا شوت فى مونديال روسيا 2018 اونلاين

تقدم صحيفة “كابتن نيوز” خدمة إخبارية جديدة لجميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة, إذ نتابعكم اليوم بـ رابط مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر بموقع يلا شوت الجديد فى بث حصري ومجاني بدون تقطيع وبدون تشويش يوتيوب, فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات منتصف النهائي من منافسات كأس العالم “مونديال روسيا 2018”, إذ سيقوم لاعبي المنتخب الفرنسي بالدخول إلي نصف النهائي مساء اليوم الثلاثاء, الموافق 10-7-2018, بالمواجهة المرتقبة له أمام منتخب بلجيكا علي أرض الدولة الروسية التى تقوم بإستضافة كأس العالم لهذا الموسم 2018.

هذا وقد تقرر بأن يتم خوض مباراة منتخب فرنسا مباشر اليوم يلا شوت ضد بلجيكا علي أرضية ملعب “كريستوفسكي “, إذ قام إتحاد الفيفا بالإعلان رسمياً عن موعد بدأ مباراة فرنساوبلجيكا اليوم فى إطار مباريات نصف النهائي من دور المجموعات لمونديال روسيا للنسخة 2018 فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية, وفى 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

تجدر الإشارة إلي أن هذه المواجهة ستكون هي المواجهة رقم 74 وهوالعدد الذي تقابل كلا من المنتخبين فيه فى كافة مسابقات الساحرة المستديرة, وكان نصيب الأسد فيها من نصيب فرنسا, إذ استطاع منتخب فرنسا أن يحقق الفوز فى 24 مباراة, بينما تم هزيكته فى 30 لقاء وحقق التعادل فى 19 ماتش.

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مشاهدة مباراة منتخب فرنسا بث مباشر يلا شوت الجديد

وخرجت بعد المصادر الإخبارية باأن منتخب فرنسا سيقوم بالدخول إلي مباراته اليوم أمام بلجيكا ولا يري أمامه سوي تحقيق الفوز, ليظفر بالنقاط الثلاثة وتجديد آمال الصعود لمباريات الدور القادم من البطولة, خاصة وأن المدير الفني للمنتخب الفرنسي , ديديه, متوفر أمامه العديد من الخيارات التى تجعله قادرا علي أن يقوم بتغيير شكل منتخب فرنسا , إذ أن قائمة السعودية كاملة ولا ينقصها لاعب لعدم تواجد أي اصابات أو إيقافات.

موعد مشاهدة مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا بث مباشر يلا شوت اليوم لايف

وفيما يخص التوقيت المحدد لإنطلاق مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا التى سيتم عرضها علي قناة بي إن سبورت ماكس اتش دي 1 والتى يمكن العثور عليها بضبط جهاز الإستقبال علي التردد 12245 عمودي ومعدل الترميز للقناة 27500 علي القمر الصناعي نايل سات, فى تمام الساعة الـ 20:00 بتوقيت مصر, و 21:00بتوقيت السعودية والكويت, و 22:00 بتوقيت دولة الإمارات.

قناة يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب فرنسا مباشر وبلجيكا اليوم لايف

وكما عودناكم سنوفر لكم أكثر من رابط وقناة لمشاهدة مباراة فرنسا مباشر يلا شوت اليوم أمام بلجيكا بشكل مجاني, وستكون قناة بي ان سبورتس من أبرز القنوات الناقلة لماتش فرنسا مباشر اليوم يوتيوب.