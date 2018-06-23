رابط مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا بث مباشر اليوم يلا شوت افتتاحية مونديال روسيا 2018 اونلاين

كما هي العادة من موقع “كابتن نيوز” بتقديم الخدمات الإخبارية الجديدة التي تهم كافة محبي وعشاق كرة القدم, فنواصل متابعتنا معكم اليوم بـ رابط مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا بث مباشر بموقع يلا شوت الجديد فى بث حصري ومجاني بدون تقطيع وبدون تشويش يوتيوب, فى المباراة التى سيتم خوضها ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المونديال الروسي “كأس العالم 2018”, حيث من المقرر بأن يقوم لاعبي المنتخب التونسي “نسور قرطاج” بالدخول إلي ثاني لقاء لهم فى مساء اليوم السبت, الموافق 23-6-2018, بالمباراة المرتقبة والمنتظرة والهامة لهم أمام منتخب بلجيكا علي أرض معلب سبارتاك اوتكريتي أرينا بالدولة الروسية التى تقوم بإستضافة المونديال لهذا العام 2018.

حيث قام اتحاد كرة القدم الدولي “الفيفا” بالإعلان بأن الملعب الذي سيشهد خوض مباراة منتخب تونس مباشر اليوم يلا شوت ضد بلجيكا هو استاد سبارتاك اوتكريتي أرينا, كما قام الإتحاد بالإعلان عن موعد وقت مباراة تونس وبلجيكا اليوم التى تأتي ضمن مباريا الجولة الثانية من دور المجموعت لمنافسات كأس العالم النسخة 2018 بشكل رسمي, علي أن يبدأ اللقاء في الساعة 13:00 بتوقيت تونس, وفى 14:00 بتوقيت القاهرة, وفى 15:00 بتوقيت مكة المكرمة, وفى 16:00بتوقيت الإمارات.

جدير بالذكر بأن البث المباشر لماتش تونس أمام بلجيكا اليوم يعد هو اللقاء الرابع بين المنتخبين تونس وبلجيكا, إذ تم التعادل بينهم مرة, وحقق كلا منتخب منهم الفوز فى لقاء.

فنجد بأن آخر مباراة قامت بالجمع بين بلجيكا وتونس كانت ودية وتم خوضها فى سنة 2014, واستطاع منتخب الشياطيم الحمر الفوز فيها بهدف نظيف, استطاع أن يحرزه اللاعب دريس ميرتنز.

وفى منافسات هذا العام من مونديال روسيا 2018 فهذا هو اللقاء الثاني بين منتخبي تونس “نسور قرطاج” وبلجيكا “الشياطين الحمر”, الذي حققوا فيه التعادل الإيجابي بهدف لكلا منهم فى لقاء جمع بينهم فى منافسات كاس العالم بنسخة 2002.

موعد مشاهدة مباراة منتخب تونس وبلجيكا بث مباشر يلا شوت اليوم



وفيما يخص التوقيت المحدد لإنطلاق مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا التى سيتم عرضها علي قناة بي إن سبورت ماكس المفتوحة والمجانية والتى يمكن العثور عليها بضبط جهاز الإستقبال علي التردد 12245 عمودي ومعدل الترميز للقناة 27500 علي القمر الصناعي نايل سات, فى تمام الساعة الـ 14:00 بتوقيت مصر, و 15:00بتوقيت السعودية والكويت, و 16:00 بتوقيت دولة الإمارات, و 13:00 بتوقيت تونس.

هذا وسيتم توفير رابط مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا المباشر علي يلا شوت الجديد من خلال عرض الموقع للقنوات المفتوحة والمجانية التى ستقوم بنقل مباريات كأس العالم علي كافة الأقمار الصناعية وخاصة كلاً من القمرين “اموس” وقمر تركيا.

قناة يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب تونس مباشر وبلجيكا اليوم

وكما عودناكم سنوفر لكم أكثر من رابط وقناة لمشاهدة مباراة تونس مباشر يلا شوت اليوم أمام بلجيكا بشكل مجاني, وستكون قناة بي ان سبورتس من أبرز القنوات الناقلة لماتش تونس مباشر اليوم يوتيوب.

لجميع محبي ومتابعي المنتخب التونسي “نسور قرطاج”, توقعوا معنا نتيجة مباراة تونس وبلجيكا اليوم, هل يمكن للمنتخب التونسي العربي أن يقوم بتحقيق الإنتصار علي الأحمر “بلجيكا” فى مباراة اليوم, أم سيخسر أم سيكون مصير المباراة هو التعادل, شارك بتوقعاتك لهذا اللقاء الهام المرتقب.

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