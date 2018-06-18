رابط مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر اليوم يلا شوت افتتاحية مونديال روسيا 2018 اونلاين

تقدم صحيفة “كابتن نيوز” خدمة جديدة لمحبي وعشاق الساحرة المستديرة, إذ نقدم لكم اليوم رابط مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر بموقع يلا شوت الجديد فى بث حصري ومجاني بدون تقطيع وبدون تشويش يوتيوب, فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات إفتتاح المونديال الروسي 2018, إذ سيقوم لاعبي النسور بالدخول إلي أول المباريات المقرر للمنتخب التونسي فى مساء اليوم الاثنين, بالمواجهة المرتقبة له أمام منتخب انجلترا الإنجليزي, مع العلم أن روسيا هي المستضيفة لبطولة كأس العالم لهذا الموسم 2018.

وتقرر بأن يتم خوض مباراة منتخب تونس مباشر اليوم يلا شوت ضد انجلترا علي أرضية استاد “رولدان” فى المدينة الروسية فولغوجراد, إذ تم الإعلان رسمياً بأن يكون موعد بدأ مباراة تونس وانجلترا اليوم بإفتتاح كأس العالم بنسخة عام 2018 فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى الثامنة مساءً بتوقيت السعودية, وفي السابعة بتوقيت دولة تونس.

وينتظر جموع الجمهور التونسي المحب للساحرة المستديرة ومتابعة منتخبه فى بطولة كأس العالم 2018 موعد إنطلاق مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر اليوم يلا شوت علي قناة يوتيوب اون لاين كور لايف علي رابط الاسطورة, ويقوم لاعبي النسور التونسي بالسعي القوي لكي يقوموا يخرجوا من هذا اللقاء وهم يمكلون الثلاث نقاط كاملة, فى الوقت الذي يعرفون فيه جيداً بان هذا اللقاء ليس بالسهل أبداً, ولكن سيقوم لاعبي المنتخب التونسي بالدخول إلي مجريات هذا اللقاء آملين تحقيق الفوز علي منتخب إنجلترا الإنجليزي.

هذا ويقوم مدرب المنتخب التونسي, نبيل معلول, بوضع خطة قوية لخط الدفاع للنسور فى مباراته اليوم أمام إنجلترا, وذلك لدرايته الكاملة بأن منتخب إنجلترا يمتلك لاعبين لديهم مهارة عالية فى منطقة الهجوم, وما هي إلا ساعات معدودة وسوف تنطلق المباراة الأولي لمنتخب النسور العربي الذي أوقعته الجرعة فى المجموعة السابعة من منافسات كأس العالم 2018, وهي المجموعة التى تضم كلاً من المنتخبات (بلجيكا وبنما وإنجلترا الذي سيقوم منتخب تونس بالدخول أمامها اليوم.

موعد مشاهدة مباراة منتخب تونس وانجلترا بث مباشر يلا شوت اليوم لايف

وفيما يخص التوقيت المحدد لإنطلاق مشاهدة مباراة تونس وانجلترا التى سيتم عرضها علي قناة بي إن سبورت ماكس الخاصة بمجموعة القنوات القطرية الرياضية المشفرة والتى يمكن العثور عليها بضبط جهاز الإستقبال علي التردد 12245 عمودي ومعدل الترميز للقناة 27500 علي القمر الصناعي نايل سات, فى تمام الساعة الـ 20:00 بتوقيت مصر, و 21:00 بتوقيت السعودية والكويت, و 19:00 بتوقيت دولة تونس.

هذا وسيتم توفير رابط مشاهدة مباراة تونس وانجلترا المباشر علي يلا شوت الجديد من خلال عرض الموقع للقنوات المفتوحة والمجانية التى ستقوم بنقل مباريات كأس العالم علي كافة الأقمار الصناعية وخاصة كلاً من القمرين “اموس” وقمر تركيا.

قناة يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب تونس مباشر وروسيا اليوم لايف

وكما عودناكم سنوفر لكم أكثر من رابط وقناة لمشاهدة مباراة تونس مباشر يلا شوت اليوم أمام انجلترا بشكل مجاني, وستكون قناة بي ان سبورتس من أبرز القنوات الناقلة لماتش تونس مباشر اليوم يوتيوب.

لجميع محبي ومتابعي المنتخب التونسي, توقعوا معنا نتيجة مباراة تونس وانجلترا اليوم, هل يمكن للمنتخب التونسي أن يقوم بتحقيق الإنتصار علي المنتخب الإنجليزي فى مباراة اليوم, أم سيخسر أم سيكون مصير المباراة هو التعادل, شارك بتوقعاتك لهذا اللقاء الهام المرتقب.

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