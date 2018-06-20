رابط مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم يلا شوت افتتاحية مونديال روسيا 2018 أونلاين

فى سلسلة متابعتنا علي صحيفة “كابتن نيوز” نستمر فى تقديم الخدمات المميزة لجميع محبي وعشاق كرة القدم, حيث نقدم لكم اليوم رابط مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر علي موقع يلا شوت الجديد فى بث حصري ومجاني بدون تقطيع وبدون تشويس يوتيوب, فى المباراة التى تأتي ضمن مواجهات ثاني جولات مونديال روسيا 2018, إذ سيقوم لاعبي المنتخب المغربي بالدحول إلي مباراتهم الثانية فى مساء اليوم الأربعاء, باللقاء المرتقب له أمام منتخب البرتغال, فى البطولة التى تقوم الدولة الروسية بإستضافتها لهذا الموسم 2018.

وقد تقرر بأن يتم لعب مباراة منتخب المغرب مباشر اليوم يلا شوت ضد البرتغال علي أرضية ملعب “لوجنيكي” فى المدينة الروسية موسكو, حيث أعلن الإتحاد الكروي “فيفا” بأن يكون موعد بداية مباراة المغرب والبرتغال عصر اليوم فى ضمن بطولة مونديال روسيا بنسخة عام 2018 فى تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة, وفى الثالثة مساءا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”, وفى الرابعة مساء بتوقيت الإمارات الشقيقة.

وينتظر جموع الجمهور لمغربي المحب لكرة القدم ومتابعة منتخبه فى بطولة كأس العالم للعام 2018 موعد إنطلاق مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم يلا شوت علي قناة يوتيوب اون لاين كور لايف علي رابط الاسطورة, إذ سيقوم لاعبي منتخب المغرب بإخراج أعلي مستوي وأداء لهم فى هذا اللقاء ليخرجوا وهم معهم الثلاث نقاط كاملة, فى الوقت الذي يعرفون فيه جيداً بان هذه المباراة ليست بالسهله أبداً, ولكن سيقوم لاعبي المنتخب المغربي بالدخول إلي مجريات هذا اللقاء آملين تحقيق الفوز علي منتخب البرتغال.

فى الوقت الذي ينتظر فيه مشجعين منتخب المغرب أن يقوم بتفادي اللاعب الكبير كريستيانو رونادو بالإضافة إلي تفادي المغرب الخروج بشكل مكبراً من مسابقة كأس العالم 2018 وذلك عندما يقوم بالدخول إلي مباراة واحده تجمعه مع البرتغال, فى ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للمونديال.

جدير بالذكر بأن المنتخب المغربي تلقي الهزيمة الغير متوعة فى خلال مباراته الأولي بالمونديال, إذ استطاع المنتخب الإيراني أن يسحق المغرب بهدف نظيف دون رد, أما علي الجهة المقابلة فسيدخل منتخب البرتغال وهو آت بروح معنوية كبيرة, خاصة بعدما استطاع أن يخرج من مباراته الأولي أمام إسبانيا بالتعادل الإيجابي بثلاثية أهداف لكلا منهم.

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وفيما يخص التوقيت المحدد لإنطلاق وبداية مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال التى سيتم عرضها علي قناة بي إن سبورت ماكس الخاصة بمجموعة القنوات القطرية الرياضية المشفرة والتى يمكن العثور عليها بضبط جهاز الإستقبال علي التردد 12245 عمودي ومعدل الترميز للقناة 27500 علي القمر الصناعي نايل سات, فى تمام الساعة الـ 14:00 بتوقيت مصر, و 15:00 بتوقيت السعودية والكويت, و 16:00 بتوقيت دولة الإمارات.

هذا وسيتم توفير رابط مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال المباشر علي يلا شوت الجديد من خلال عرض الموقع للقنوات المفتوحة والمجانية التى ستقوم بنقل مباريات كأس العالم علي كافة الأقمار الصناعية وخاصة كلاً من القمرين “اموس” وقمر تركيا.

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وكما عودناكم سنوفر لكم أكثر من رابط وقناة لمشاهدة مباراة المغرب مباشر يلا شوت اليوم أمام البرتغال بشكل مجاني, وستكون قناة بي ان سبورتس من أبرز القنوات الناقلة لماتش المغرب مباشر اليوم يوتيوب.

لجميع محبي ومتابعي المنتخب المغربي, توقعوا معنا نتيجة مباراة المغرب والبرتغال اليوم, هل يمكن للمنتخب المغربي أن يقوم بتحقيق الفوز علي المنتخب البرتغالي فى مباراة اليوم, أم سيخسر أم سيكون مصير المباراة هو التعادل, شارك بتوقعاتك لهذا اللقاء الهام المرتقب.

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