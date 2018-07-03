رابط مشاهدة مباراة السويد وسويسرا بث مباشر اليوم يلا شوت فى ثمن نهائيات مونديال روسيا 2018 اونلاين

كما هي العادة من موقع “كابتن نيوز” بتقديم الخدمات الإخبارية المميزة لجميع محبي ومتابعي كرة القدم العالمية, نتابعكم اليوم بتقديم رابط مشاهدة مباراة السويد وسويسرا بث مباشر علي موقع يلا شوت الجديد مجانا وحصريا بدون تقطيع وتويش علي قناة يوتيوب مباشرة, فى اللقاء الذي سيتم خوضه ضمن مباريات ثمن نهائيات منافسات المونديال الروسي لنسخة هذا الموسم “كاس العالم 2018”, حيث سيقوم لاعبي المنتخب السويدي بالدخول إلي المباراة التى سيقابل فيها منتخب سويسرا للمرة الأولي فى بطولة عملاقة مثل هذه المسابقة فى مساء اليوم الثلاثاء, الموافق 3-7-2018, والتى تقرر بأن يتم خوضها علي أرضية الدولة الروسية التى تقوم بإستضافة مباريات مونديال روسيا 2018 علي أرضية ملعب زينيت أرينا.

إذ تقرر بأن يكون الوقت الرسمي لإنطلاق مباراة منتخب السويد مباشر اليوم يلا شوت ضد سويسرا علي أرضية استاد “زينيت أرينا”, إذ أعلن إتحاد الفيفا للساحرة المستديرة عن موعد بداية مباراة السويدوسويسرا اليوم فى إطار مباريات ثمن نهائيات دور المجموعات من مسابقة مونديال روسيا للنسخة الحالية “كأس العالم 2018” فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية, والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة, وفى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

وفيما يخص الأخبار التى تسبق مشاهدة ماتش السويد أمام سويسرا يلا شوت الجديد اليوم, أفادت بأن منتخب لسويد قام بالإتجاه إلي المدير الفني يان أندرسون الذي استطاع أن يتشبع بالساحرة المستديرة المحلية لكي يقوم بالعودة من جديد ويصعد بالمنتخب السويدي من جديد إلي منافسات كأس العالم ويتواجد وينافس بقوة فيه.

وكان ذلك بعد تغيب المنتخب السويدي عن نهائيات كأس العالم للنسخ 2010 و 2014, علي الرغم من نجاحها بالتأهل إلي كلا من بطولتي أوروبا 2012, و 2014, إلا أن لم يكن لها نصيب بالتواجد فى دور المجموعات في كل من البطولتين.

ولكن تمكن المدرب أندرسون من إعادة المستوي المعهود للمنتخب السويدي كما كان, والآن ها هو المنتخب متواجد فى مباريات دور الستة عشر بمنافسات مونديال روسيا 2018 وسيقوم بمواجهة منتخب سويسرا فى مساء اليوم الثلاثاء.

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وفيما يخص التوقيت المحدد لإنطلاق مشاهدة مباراة السويد وسويسرا التى سيتم عرضها علي قناة بي إن سبورت ماكس المفتوحة والمجانية والتى يمكن العثور عليها بضبط جهاز الإستقبال علي التردد 12245 عمودي ومعدل الترميز للقناة 27500 علي القمر الصناعي نايل سات, فى تمام الساعة الـ 16:00 بتوقيت مصر, و 17:00 بتوقيت السعودية والكويت, و 18:00 بتوقيت دولة الإمارات.

هذا وسيتم توفير رابط مشاهدة مباراة السويد وسويسرا المباشر علي يلا شوت الجديد من خلال عرض الموقع للقنوات المفتوحة والمجانية التى ستقوم بنقل مباريات كأس العالم علي كافة الأقمار الصناعية وخاصة كلاً من القمرين “اموس” وقمر تركيا.

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وكما عودناكم سنوفر لكم أكثر من رابط وقناة لمشاهدة مباراة السويد مباشر يلا شوت اليوم أمام سويسرا بشكل مجاني, وستكون قناة بي ان سبورتس من أبرز القنوات الناقلة لماتش السويد مباشر اليوم يوتيوب.