رابط مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر اليوم يلا شوت ربع نهائى مونديال روسيا 2018 اونلاين

تقدم صحيفة “كابتن نيوز” خدمة إخبارية جديدة لجميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة, إذ نتابعكم اليوم بـ رابط مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا بث مباشر بموقع يلا شوت الجديد فى بث حصري ومجاني بدون تقطيع وبدون تشويش يوتيوب, فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات بداية الدور الـ 16 من منافسات كأس العالم “مونديال روسيا 2018”, إذ سيقوم لاعبي المنتخب الأرجنتيني بالدخول إلي أول مبارياتهم مساء اليوم السبت, الموافق 30-6-2018, بالمواجهة المرتقبة له أمام منتخب فرنسا علي أرض الدولة الروسية التى تقوم بإستضافة كأس العالم لهذا الموسم 2018.

هذا وقد تقرر بأن يتم خوض مباراة منتخب الارجنتين مباشر اليوم يلا شوت ضد فرنسا علي أرضية ملعب “كازان أرينا”, إذ قام إتحاد الفيفا بالإعلان رسمياً عن موعد بدأ مباراة الارجنتين وفرنسا اليوم فى إطار مباريات جولات الربع نهائي من دور المجموعات لمونديال روسيا للنسخة 2018 فى تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية, وفى 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

تجدر الإشارة هنا بان المنتخب الفرنسي استطاع العبور إلي مباريات الـدور الـ 16 بعدما استطاع تحقيق الفوز الساحق علي المنتخب الأسترالي بثنائية أهداف مقابل هدف وحيد, وبعدها تحقيق الفوز علي منتخب بيرو فى اللقاء الذي انتهي بنتيجة 1-1, ليقابل بعدها المنتخب الدنماركي ويحقق التعادل السلبي معه, ليصهد إلي صدارة المجموعة بإمتلاكه سبع نقاط فى جعبته.

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موعد مباراة الارجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

وخرجت بعد المصادر الإخبارية بأن منتخب الأرجنتين سيقوم بالدخول إلي مباراته اليوم أمام فرنسا ولا يري أمامه سوي تحقيق الفوز, ليظفر بالنقاط الثلاثة وتجديد آمال الصعود لمباريات الدور القادم من البطولة, خاصة وأن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني, سامباولي, متوفر أمامه العديد من الخيارات التى تجعله قادرا علي أن يقوم بتغيير شكل منتخب الارجنتين, إذ أن قائمة الارجنتين ستكون كاملة في مباراة اليوم أمام فرنسا ولا ينقصها لاعب لعدم تواجد أي اصابات أو إيقافات.

موعد مشاهدة مباراة منتخب الارجنتين وفرنسا بث مباشر يلا شوت اليوم لايف

وفيما يخص التوقيت المحدد لإنطلاق مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا التى سيتم عرضها علي قناة بي إن سبورت ماكس المفتوحة المشفرة والتى يمكن العثور عليها بضبط جهاز الإستقبال علي التردد 12245 عمودي ومعدل الترميز للقناة 27500 علي القمر الصناعي نايل سات, فى تمام الساعة الـ 16:00 بتوقيت مصر, و 17:00بتوقيت السعودية والكويت, و 18:00 بتوقيت دولة الإمارات.

هذا وسيتم توفير رابط مشاهدة مباراة الارجنتين وفرنسا المباشر علي يلا شوت الجديد من خلال عرض الموقع للقنوات المفتوحة والمجانية التى ستقوم بنقل مباريات كأس العالم علي كافة الأقمار الصناعية وخاصة كلاً من القمرين “اموس” وقمر تركيا.

قناة يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب الارجنتين مباشر وفرنسا اليوم لايف

وكما عودناكم سنوفر لكم أكثر من رابط وقناة لمشاهدة مباراة الارجنتين مباشر يلا شوت اليوم أمام فرنسا بشكل مجاني, وستكون قناة بي ان سبورتس من أبرز القنوات الناقلة لماتش الارجنتين مباشر اليوم يوتيوب.