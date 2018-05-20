دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان وبيان فضله قراءة ادعية رمضان اليومية مكتوب

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان وبيان فضله قراءة ادعية رمضان اليومية مكتوب
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ذكر في الوسائل عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم , في قراءة دعاء اليوم الرابع من رمضان , وجميع لياليه وايامه عن استحباب قراءة الاذكار والادعية في كل ليله وفي الليلة الرابعة من شهر رمضان , حيث ان شهر الخير والعطاء دوما مايخجل العبد بكرم الخالق , واتاحة الفرص في ليالي وايام شهر رمضان للعودة الى رحاب الرحمن الرحيم والتوبة والاستغفار , والاستمرار على القراءة اليومية للادعية والاذكار في ادعية شهر رمضان اليومية المستحبة , وبيان فضل وثواب كل دعاء في كل يوم وليلة من شهر رمضان المبارك .

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان

استحباب قراءة دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان , وبيان فضله , حيث ان قائة يعطى سبعين الف سرير على كل سرير حورية في جنة الخلد , ونص الدعاء كالاتي :

( بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم صل وسلم على محمد وال محمد , اللهم قوني فيه على اقامة امرك , واذقني فيه حلاوة ذكرك , واوزعني فيه لاداء شكرك بكرمك , واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين , يا أرحم الرحمين , ياربِّ )

ادعية رمضان اليومية مكتوب

ومن المستحب في ليلة شهر رمضان الرابعة صلاة ثماني ركعات , يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة وسورة القدر عشرين مرة , وفي ثواب الاتيابن بهذه النافلة المستحبه في الليلة الرابعه من شهر رمضان فقد ذكرت الروايات ان فضلها عظيم , حيث ان المؤمن يرفع عمله بسبعة انبياء ومن بلغ رسالات ربه , وياتي بعد ادائها استحباب قراءة دعاء في الليله الرابعة من شهر رمضان وهو ..

( بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن , اللهم صل على محمد وال محمد , يارحمن الدنيا والاخره ورحيمهما , وياجبار الدنيا ومالك الملوك , ويارازق العباد , هذا شهر التوبة وهذا شهر الثواب وشهر الرجاء , وانت السميع العليم , اسالك ياربِّ ان تجعلني في عبادك الصالحين , اللذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون , وان تسترني بالستر الذي لايهتك , وتجللني بعافيتك التي لاترام , وتعطيني سؤلي , وتدخلني الجنة برحمتك , وان لاتدع لي ذنبا الا غفرته , ولا هما الا فرجته , ولا كربة الا كشفتها , ولا حاجة الا قضيتها , بحق محمد وال محمد , انك انت الاجل الاعظم )

 