استعلام نتائج الصف الثاني عشر نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2018 بالرقم المدني ورقم الجلوس اليوم علي موقع المربع الإلكتروني لنتائج طلاب الكويت

الجميع فى صدد إعتماد نتائج الصف الثاني عشر خلال الساعات القليلة القادمة, فى وسط حاله من القلق والتوتر لجميع طلاب وطالبات وأولياء الأمور, خاصة مع إقتراب موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر علي رابط موقع المربع الالكتروني لنتائج طلاب الكويت, يأتي ذلك تزامناً مع إقتراب إعتماد وإعلان نتائج الثانوية العامة فى الكويت يوم الغد الإثنين, الموافق 4/6/2018, وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم فى الكويت, وبعد إعتماد النتائج سيتاح لكلاً من الطالب وولي الأمر الإستعلام عن نتائج الثاني عشر بالكويت برقم الجلوس والرقم المدني بإدخالهم علي موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي.

استعلام نتائج الصف الثاني عشر بالكويت 2018

تجدر الإشارة إلي أن إمتحانات العام الدراسي 2018 بدأت فى 17/6/2018 وإستمرت إلي 31/6/2018 وهو الوقت الذي قام طلاب الصف الثاني عشر بإنهاء كافة الإمتحانات الخاصة بالفترة الدراسية الأولي, والأمر الواجب الإشادة به هو نجاح وزارة التربية والتعليم الكويتيه بجعل الإمتحانات تمر بشكل ممتاز بدون أي مخالفات وتم ذلك من خلال تعاون الإدارات التعليمية فى جميع محافظات الكويت مع وزارة التربية والتعليم بالكويت.

وفى الوقت الحالي سواء الطلاب أو أولياء الأمور فى صدد إعلان نتائج الثانوية العامة بالكويت للفترة الدراسية الثانية, ذلك لما تمثله نتائج الصف الثاني عشر بالكويت 2018 من أهمية بالغة إذ فى إنتظار إعتمادها وظهورها عدد كبير من الطلاب والطالبات بالدولة الكويتية ولأهمية هذه المرحلة الدراسية تحديداً.

ولمن يسأل متي سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2018, نجيب علي هذا التساؤل عبر “كابتن نيوز” إذ من المعروف بأن عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات تبدأ مع إنتهاء الطلاب من أداء الإختبارات لجميع المواد الدراسية المقررة وبعدها يتم إعتماد النتائج وإعلانها لكافة طلاب وطالبات الصف الثاني عشر فى مختلف محافظات الكويت, وما يميز وزارة التربية الكويتية بأنها تحرص علي الدوم أشد الحرص فى مرحلة التصحيحات حتي لا يضيع حق أي طالب وأن تعلن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2018 بدون أي أخطاء.

طريقة استعلام نتائج الثاني عشر بالكويت

وللطلاب والطالبات نشرح لكم الآن كيفية الاستعلام عن نتائج الثاني عشر من خلال الدحول علي موقع المربع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية الكويتية, فهو الموقع المخصص للإستعلام عن نتائج الثانوية العام 2018 برقم الجلوس والرقم المدني, ونقدم لكم الآن شرح طريقة الإستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر من خلال موقع المربع الإلكتروني الرسمي.

علي الطالب أن يقوم أولا بالدخول إلي رابط موقع المربع الإلكتروني من هنا, ومن ثم يقوم بكتابة الرقم المدني الخاص به, وبعد ذلك كتابه رقم جلوسه, ومن ثم النقر علي ايقونة بحث.

رابط موقع المربع الالكتروني لنتائج طلاب الكويت 2018

قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بإنشاء موقع المربع الإلكتروني خصيصاً لخدمة طلاب الكويت, فهو الموقع الذي جعلته الوزارة يعلن نتائج الطلاب فى جميع المراحل الدراسية بالكويت, وفى خلال الساعات القليلة القادمة سترتفع نسبة البحث عن رابط موقع المربع الإلكتروني بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة بالكويت 2018.

وفى آخر المستجدات قام الحساب الرسمي لوزارة التعليم الكويتيه بنشر تغريده علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” معلنه فيها أن إعتماد وإعلان ظهور نتائج الصف الثاني عشر بالكويت 2018 من المقرر بأن يكون فى مساء اليوم الأحد, الموافق 3/6/2018 فى تمام الساعة الـ 11.00 مساءً وذلك بدلاً من يوم الغد الاثنين الموافق 4 يونيو 2018.

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