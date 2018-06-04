يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية وبيرو بث مباشر اليوم المنتخب السعودي الاسطورة الآن

مشاهدة مباراة السعودية وبيرو .. ففي ضمن أبرز وأهم المباريات الودية فى الفترة الراهنة قبيل البدء فى مباريات المونديال الروسي 2018 , سيشهد اليوم الأحد بتاريه 3 يونيو 2018 – 18 رمضان 1439 هجرياً, مباراة منتخب السعودية وبيرو , وهي المباراة المقرر إقامتها علي أرضية استاد راين بارك , حيث يدخل السعودية مباراة ودية أمام منتخب بيرو مواجهة ودية, وبحلول موعد مشاهدة مباراة السعودية يلا شوت وبيرو بث مباشر اليوم نتابعكم بجديد الأخبار حول الإستعدادا لكلاً من المنتخبين لهذا اللقاء الحاسم ضمن المواجهات الودية التى تسبق مسابقة كأس العالم 2018.

موعد مشاهدة مباراة السعودية يلا شوت مباشر اليوم

ويرغب لاعبي منتخب السعودية بمواجهتهم اليوم أمام بيرو أن يظهرو مستواهم المميز, بغية الإستمرار فى المشوار الصعب بمونديال روسيا 2018, وتقرر بأن يتم نقل مباراة السعودية وبيرو اليوم عبر قناة KSA SPORTS 1HD , فى توقيت المباشر علي التوقيت المحدد عند الساعة الـ 9:00 بتوقيت مدينة جدة, وسيتمكن جماهير السعودية الأخضر بمتابعة ومشاهدة مباراة الاهلي مباشر وبيرو اليوم فى استعدادات كأس العالم علي القنوات المفتوحة عبر شبكة الإنترنت لموقع يلا شوت وقنوات السعودية الرياضية.

يأتي ذلك قبيل اقتراب توقيت مشاهدة مباراة السعودية اليوم يلا شوت بث مباشر بالتزامن بعد إنتهاء المنتخب الأخضر السعودي من إجراء تدريباته مساء الجمعة الماضية, في المعسكر الإعدادي الذي تم إقامته فى الدولة السويسريه إستعداداً لمشاركة المنتخبات فى مونديال كاس العالم 2018 بروسيا.

إذ سيتواجه كلاً من منتخبي السعودية وبيرو فى لقاء دولي ودي, فى المباراة التى تأتي ضمن الإستعدادات التي يقوم بها لاعبي الأخضر لنهائيات مونديال روسيا (كاس العالم 2018) في الدولة الروسية, حيث قام منتخب السعودية بالإستعداد للدخول فى المبارة الودية أمام بيرو المقرر خوضها علي أرضية استاد راين بارك قبيل مغادرة سويسرا والذهاب إلي المعكسر الخاص بهم فى ألمانيا.

وعن ما شهدته الحصة التدريبة للمنتخب الأخضر يوم الجمعة, نجدها قد اشتملت علي بعض التمارين الخاصة بالإحماء ومن ثم بعض التمارين الترفيهية, ومن ثم بدأ لاعبي المنتخب بالدخول إلي مناورات تكتيكية مقسمة لمجموعتين, والذي تقرر خلالها الرسم الفني للفريق أمام المنتخت الذي سيقابل السعودية اليوم (بيرو).

السعودية تواجهة بيرو وألمانيا

سيقوم منتخب السعودية بالدخول إلي المباراة الودية الأخيره لها فى سويسرا اليوم أمام منتخب بيرو, وذلك قبل أن بالدخول إلي آخر لقاء لها قبيل كأس العالم 2018 أمام ألمانيا فى الثامن من شهر يونيو للعام 2018.

تمارين الإحماء والتقوية المنوعة للاعبي المنتخب السعودي

إلي هذا قام المدير الفني لمنتخب السعودية “خوان أنتونيو” بتخصيص حصتين تدريبيتين للاعبي المنتخب قبيل المباراة الودية للمنتخب الأخضر أمام بيرو القادمة, إذ تم إجراء الحصة التدريبة الأولي لهم فى النادي الصحي, وقد إشتلمت هذه الحصة علي بعد التمارين الخاصة بالإحماء والتقوية المختلفة للاعبين, والحصة الثانية كان ت فى المساء واشتملت علي بعض التمارين الخاصة بالتكيك فى الدفاع والهجوم وإحراز الأهداف فى شباب المرمي, ومن ثم تم إختتام الحصة بتمارين الإطالة.

جدير بالإشارة هنا بأن المنتخب الأخضر السعودي سيقوم بقص شريط إفتتاح كأس العالم بمواجهته روسيا, وبعدها سيقوم بالدخول إلي مباراته الثانية أمام منتخب أورجواي, وتنتهي مبارياته فى المجموعة الاولي بمباراته أمام منتخب مصر.

قناة مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر يلا شوت

ونوافيكم زوارنا الكرام وكما عودناكم علي الدوم علي “كابتن نيوز” بالبث المباشر مجانا عبر الإنترنت , هنا فى هذا المقال لكي تتمكنوا من متابعة أحداث مباراة السعودية وبيرو اليوم الاحد بتاريخ 3 يونيو 2018 , ونشر مشاهدة القناة الناقلة لمباراة السعودية اليوم علي توقيت البث عد الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية , تابع قناة مشاهدة مباراة السعودية وبيرو يلا شوت بث مباشر اليوم , حيث سيتم نشر فيديو القناة المباشرة قبل إبتداء اللقاء بدقائق ..

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

موضوعات متعلقة

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبيرو

تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة 2018 KSA sports سبورت الاولى

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبيرو والموعد