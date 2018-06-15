نتيجة مباراة المغرب وايران اليوم 15-6-2018 فى مسابقات كأس العالم 2018

تتجه جميع أنظار عشاق الساحرة المستديرة العربية والعالمية المباراة المنتظرة التى ستقوم بالجمع بين منتخبين أقوياء بينهم منافسة قوية عندما يلتقي منتخب المغرب مع منتخب ايران فى نهائيات مونديال روسيا للعام لموسم 2018, فى المواجهة التى تأتي ضمن مباريات الجولة الأولي من المجموعة الثانية بكأس العالم, وتجدر الإشارة هنا بأن تلك المجموعة تقوم بضم كلاً من (البرتغال, وأسبانيا, والمغرب وإيران), ولهذا اعتبرها الجميع أقوي مجموعة فى المجموعات المتواجدة بالنسخة الحالية لمونديال روسيا, وفى خلال هذا المقال سنواليكم بمستجدات هذا اللقاء وتفاصيل نتيجة المباراة بعد إنتهاء أحداث شوطها الأول والثاني.

ويعتبر دخول لاعبي أسود الأطلسي لنسخة كأس العالم الحالية إنجازاً كبير وذلك لما عاني منه المغارب بتغيبهم عن تواجدهم فى المونديال 20 سنة, إذ كانت آخر مشاركة لهم فى كأس العالم بنسخة عام 1998, والتى تم إقامتها فى الدولة الفرنسية, وبهذا يكون مجموع عدد المرات التى استطاع المنتخب المغربي أن يتواجد فى مسابقات كأس العالم أربعة مرات, وزاد العدد مره بدخولهم نسخة هذا العام من البطولة ليصبح إجمالي مرات تواجدهم فى هذه البطولة خمس مرات.

تجدر الإشارة إلي منتخب المغرب استطاع أن يتأهل إلي هذه البطولة عندما نجح المغاربة بأن يكون أو المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا 2018 فى القارة الصفراء.

موعد مباراة المغرب وإيران

وتقرر بأن يكون وقت إنطلاق مباراة المغرب وإيران المقرر خوضها فى مساء اليوم الجمعة, الموافق, 15 يونيو 2018, علي أرضية استاد كريستوفسكي, في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى السادسة مساءا بتوقيت السعودية, وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية المشرفة عن إذاعتها لمجريات هذا اللقاء بث مباشر علي القنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS HD 1 FR.

نتيجة مباراة المغرب وإيران اليوم

تم إطلاق صافرة بداية الشوط الأول من المباراة, استطاع المنتخب الايراني من تسجيل هدف فى الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة (1-0) لصالح إيران.