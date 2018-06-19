موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة المجانية فى مونديال كأس العالم 2018

الجميع فى إنتظار موعد إنطلاق مباراة مصر وروسيا فى مساء اليوم الثلاثاء, الموافق 19-6-2018, إذ سيلتقي المنتخب المصري مع نظيره المنتخب الروسي فى الثامنة من مساء اليوم, علي أرضية مدينة سان بطرسبرج بملعب كريستوفسكي, فى المباراة التى تأتي ضمن مبارايت الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولي بمونديال روسيا 2018, حيث شهدت مباريات الجولة من هذه البطولة فوز المنتخب الروسي علي الأخضر السعودي بخماسية اهداف نظيفة, وفوز منتخب أوروجواي علي الفراعنه بنتيجة (1-0), وفوز انجلترا علي تونس بنتيجة 2-1.

وبالتزامن مع إقتراب موعد المباراة نجد بان لاعبي مصر يسعون بجديه إلي تعويض الهزيمة السابقة التى تلقوها علي يد منتخب أوروجواي, وأن يخرجوا من لقاء اليوم ومعهم نقاط المباراة الثلاث كاملة.

موعد مباراة مصر وروسيا

وتقرر بأن يقوم المنتخب المصري بخوض ثاني المباريات له أمام نظيره الروسي منتخب روسيا فى مساء اليوم الثلاثاء, الموافق الخامس من شوال 1439 هجريا علي أرضية مدينة سان بطرسبرج, فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة, والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات, والثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

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