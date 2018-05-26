موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بعد تغيب ليفربول عن الوصول والتتويج بلقب أبطال أوروبا لمدة 13 سنة يتجدد الأمل من جديد بإقتراب موعد مباراة ريال مدريد وليفربول المقرر خوضها يوم الغد السبت الموافق 26-5-2018.

فالجميع عشاق الساحرة المستديره ومتابعي دوري ابطال اوروبا , على موعد للقاء الحسم بين اقوى فريقين تمكنا من التاهل لنهائي دوري ابطال اوروبا الموسم 2018 , ومقابله من العيار الثقيل , في مباراة ريال مدريد ضد ليفربول يوم غد السبت بتاريخ 26 مايو 2018 , حيث ستكون المباراه بين الليفر والريال على ارضية استاد العاصمة الاوكرانية كييف , وتشويق الانتظار لـ متابعة اللقاء الحاسم الذي سيظهر البطل الحقيقي لنهائي دوري الابطال , ونتابعكم بتوقيت و موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول عبر هذا المقال .

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

تم الاعلان عن الموعد النهائي المقرر لمقابله ريال مدريد امام ليفربول في مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا , والقناة العربية الناقلة لهذه المباراه , حيث ستنفرد مجموعة قنوات بي ان سبورت “بي ان سبورت 1” القطرية بنقل البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد بتاريخ يوم غد السبت 26-5-2018 , وذلك عند التوقيت المحدد مسبقا , عند الساعه الـ 21:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ارضية مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي.

مستجدات أخبار ليفربول وريال مدريد

وجاءت الاخبار المتابعة قبيل اقتراب موعد مباراة ريال مدريد وليفربول , باعلان خبر وصول بعثة لاعبي الليفربول الى مدينة كييف , وانتشار صور اللاعبين فور وصولهم والترحيب بهم وقت هبوط طائرة النادي الانجليزي في العاصمة الأوكرانية , وبدء الاستعدادات لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم غد السبت ليلة الاحد أمام النادي الملكي .

وكان الموقع الرسمي لنادي ليفربول الانجليزي قد نشر عبر صفحاته على تويتر تغريده كتب فيها :

“البعثة هبطت مساء اليوم الخميس في مطار زولياني بالعاصمة الأوكرانية ونحن مستعدون للنهائي جميعا”.

وتجدر الاشاره الى ان نادي ليفربول كان قد لاقى ترحيبا كبيرا فور وصول بعثة لاعبيه المشاركة في مباراة نهائي دوري الابطال في كييف , فقد تلقت بعثة النادي ترحيبًا حارًا من الجماهير المتواجدة في المطار , ناهيك عن حصول كثير من لاعبيهم على الهدايا مع مدرب الفريق , والتقاط مجموعه من الصور برفقة المشجعين للنادي والمستقبلين لهم على ارض المطار في كييف .

وعن اهم المعلومات التي يهتم متابعو نهائي دوري الابطال بمعرفتها قبل مباراة ريال مدريد وليفربول غدا , فان هناك عدة جوانب يلزم التعرف عليها ومنها :

سيلعب النهائي هذا العام في الاستاد الأولمبي في كييف الذي افتتح عام 1923.

ادارة اللقاء بين الليفر والريال بطاقم تحكيم صربي يترأسه الحكم الدولي ميلوراد مازيتش.

سيشارك في نهائي دوري ابطال اوروبا من هدافي الدوري الاوروبي كلا من :-

اللاعب كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد وفي رصيده 15 هدفا. اللاعب محمد صلاح من نادي ليفربول وفي رصيده 10 أهداف اللاعب روبرتو فيرمينو من نادي ليفربول وفي رصيده 10 أهداف. اللاعب ساديو ماني من نادي ليفربول وفي رصيده 9 أهداف. اللاعب إيدن جيكو من نادي روما وفي رصيده 8 أهداف. اللاعب وسام بن يدر من نادي اشبيلية وفي رصيده 8 أهداف.

موضوعات متعلقة

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم السبت 26/5/2018 في نهائي دوري أبطال أوروبا