موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان القادمة 14-2-2018

سيكون يوم الرابع عشر من فبراير الجاري لعام 2018 هو موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان القادمة فى المباراة التى سيقوم النادي الملكي (ريال مدريد) بإستقبال فريق باريس سان جيرمان علي أرضية إستاد (سانتياجو برنابيو) فى ضمن مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018, فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وستكون القناة الناقلة لمجريات هذا اللقاء الهام هي قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD حسبما أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وسوف تشهد باريس مباراة الاياب المقرر خوضها بين الفريقين فى السادس من مارس المقبل علي أرضية استاد (الأمراء).