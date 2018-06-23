موعد مباراة تونس وبلجيكا والقنوات الناقلة المجانية فى إفتتاح مونديال كأس العالم 2018

تزامناً مع إقتراب توقيت وموعد مباراة تونس وبلجيكا فى المواجهة المرتقبة للمنتخبين فى ضن مباريات الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات بطولة مونديال روسيا 2018, سيقوم كافة الجماهير العربية عامة ومشجي منتخب تونس خاصة بالبحث عن القنوات التى ستقوم بنقل مجريات تلك المباراة, بسبب ما قامت به مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة بإحتكارها جميع الوسائل المتاحة لمشاهدة مباريات مونديال روسيا “كأس العالم 2018”, وهو ما يمثل عائق كبير أمام مشجعي المنتخبات العربية خاصة متابعي مباريات تونس فى مشاهدة مجريات مباريات منتخب نسور قرطاج.

وفى أبرز ما جاء من أخبار تخص المنتخب التونسي مع إقتراب توقيت ماتش بلجيكا وتونس اليوم, خرج المدير الفني لمنتخب تونس لكرة القدم, نبيل معلول, فى تصريحاتجديده له لوسائل الإعلام المحلية, مفيداً بأنه لن يقوم بإستبدال حارس المرمي معز حسن وهو الذي قام بمغادرة منافسات روسيا 2018 بسبب إصابة خلع فى الكتف, وسيقوم بالإكتفاء بكلا من الثنائي أيمن المثلوسي وفاروق بن مصطفي.

كما نشرت بعد المصادر الإعلامية المحلية الرياضية, بأن اتحاد تونس سيقوم بإرسال خطاباً رسمياً لإتحاد كرة القدم الدولي (فيفا) طالبها فيها استبدال الحارس الأول حسن الذي لن يتمكن من إستكمال مشواره فى كأس العالم بسبب اصابة الكتف بعد خسارة المنتخب أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد فى مساء الإثنين المنصرم.

موعد مباراة تونس وبلجيكا

وتقرر بأن يكون وقت إنطلاق مبارة بلجيكا تونس في اللقاء الثاني فى ضمن مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم, والتى تقوم بضم كلاً من المنتخبات بنما, انجلترا, بلجيكا, فى تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت مكة المكرمة, والثانية مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية, والواحدة مساءا بتوقيت تونس, اليوم السبت, الموافق 23-6-2018.

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا

قناة Makan القمر الصناعي “أموس” تردد 11647 – معدل الترميز 27500 قناة canale 5 italia القمر الصناعي “هوت بيرد” تردد 11917 – معدل الترميز 27500 قناة ARD القمر الصناعي “استرا” تردد 11494 – معدل الترميز 22000 قناة IRIB HD القمر الصناعي “تركسات” تردد 11555 – معدل الترميز 23700 قناة ENTV Algeria القمر الصناعي “يوتلسات” تردد 11059 – معدل الترميز 23700

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