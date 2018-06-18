موعد مباراة تونس وانجلترا والقنوات الناقلة المجانية فى إفتتاح مونديال كأس العالم 2018

الجميع فى إنتظار موعد إنطلاق مباراة تونس وانجلترا فى مساء اليوم الإثنين, الموافق 18-6-2018, فى المباراة التى يتم يعتبرها عشاق المنتخب التونسي شديدة الأهمية والتأثير لمنتخب النسور العربي فى بطولة كأس العالم 2018,والتى انطلت منذ يوم الخميس المنصرم.

يذكر بأن المنتخب التونسي بمشاركته الحالية فى مونديال كاس العالم بروسيا 2018 يكون قد شارك 5 مرات فيها, وقامت القرعة بإيقاع منتخب نسور قرطاج فى المجموعة السابعة بقيادة المدير الفني لتونس, نبيل معلول, وهي المجموعة التى تضم كلاً من (بنما, وبلجيكا, وإنجلترا) فى كأس العالم 2018.

موعد مباراة تونس وانجلترا

وتقرر بأن يقوم المنتخب التونسي بخوض أول المباريات له أمام نظيره الإنجليزي منتخب انجلترا فى مساء اليوم الإثنين, الموافق الرابع من شوال 1439 هجريا علي أرضية مدينة فولغوجراد, فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة, والسابعة مساءا بتوقيت تونس, والثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

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