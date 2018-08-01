موعد مباراة برشلونة وروما اليوم الأربعاء 1-8-2018 الودية

فى آخر المستجدات الإخبارية للساحرة المستديرة, سيكون نادي برشلونة مع موعد للدخول في لقاء ناري مع منافسه روما فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 1-8-2018 فى المباراة التى سيتم خوضها علي أرض أمريكا, ويأتي هذا اللقاء فى ضمن المباريات الودية التحضرية إستعداداً للدخول فى منافسات الموسم الكروي الجديد 2018 / 2019 ميلادياً.

وقبيل دخول موعد مباراة برشلونة وروما اليوم قام النادي الكتالوني بالدخول إلي مباراة واحدة فقط وكنت فى المعسكر الصيفي الخاص به علي أرض الولايات المتحدة الأمريكية, واستطاع لاعبي برشلونة الإسباني بأن يخرجوا من هذا اللقاء وهم محققين الفوز القوي عندما تغلبوا علي توتنهام هوتسبير بضربات الجزاء.

موعد مباراة برشلونة وروما اليوم

وفيما يخص توقيت وموعد إنطلاق ماتش برشلونة اليوم أمام روما فقد تقرر أن يتم خوضه فى تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة وفى الخامسة وخمس دقائق بتوقيت السعودية.