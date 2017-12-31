موعد مباراة الهلال والفيصلي القادمة 1-1-2018

فمن المقرر بأن يقوم نادي الهلال السعودي باللعب فى إحدي المباريات التى تم تأجيلها له وذلك عندما يتلاقي مع نادي الفيصلي فى مساء يوم الغد الإثنين الموافق مع بداية السنة الجديدة 1-1-2018 كل عام والجميع بخير وان شاء الله يكون موسم الفوز لنادي الهلال, حيث من المقرر بأن يقوم نادي الهلال السعودي بالحلول ضيفاُ ثقيلاً علي أرضية أستاد مدينة الملك سلمان الرياضية فى المجموعة, فى المبارة التى تم تأجيلها منذ الإسبوع العاشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2018, وتلك المباراة ستكون بمثابة الفرصة الكبيرة لنادي الهلال السعودي لكي ينفرد أكثر وأكثر بإعتلائه لقمة ترتيب جدول الدوري والمركز الأول بعيد كل البعد عن أي منافسه له, ولكن هذه المباراة غلي الرغم من كونها سهله علي الهلال ولكنها لن تكون بالمباراة السهله علي فريق الفيصلي , ولكن الفيصلي سيقوم ببذل كافة الجهود لكي يحقق الفوز فيها علي الهلال.

موعد مباراة الهلال والفيصلي

وعن توقيت ماتش الهلال والفيصلي اليوم فمن المقرر بأن يلتقي نادي الهلال السعودي فى يوم الإثننين الموافق 1 يناير 2018 فى اللقاء المؤجل من مباريات الجولة العاشرة والذي من المقرر بأن يبدأ فى تمام الساعة 7:50 دقيقة مساءا بتوقيت مكة, وسوف يتم اذاعة المباراة علي قناة إم بي سي برو سبورت.

مباراة الهلال والفيصلي اليوم

ومباراة الهلال ضد الفيصلي اليوم ستكون المباراة الخامسة عشر لفريق الهلال السعودي فى مباريات هذا الموسم , حيث قام نادي الزعيم بخوض أربعة عشر مباراة وحقق منها 33 نقطة لكي يصل إلي المركز الأول فى ترتيب الجدول.