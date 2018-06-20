موعد مباراة المغرب والبرتغال والقنوات الناقلة المجانية فى مونديال كأس العالم 2018

الجميع اليوم فى إنتظار موعد إنطلاق مباراة المغرب والبرتغال فى عصر اليوم الأربعاء الموافق, 20-6-2018, حيث من المقرر بأن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره المنتخب البرتغالي فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم, علي أرضية موسكو بملعب لوجنيكي, فى المباراة التى تأتي ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي فى مسابقة كأس العالم 2018.

وبالتزامن مع إقتراب موعد المباراة نجد بأن مدربي منتخبي البرتغال والمغرب, يسعون إلي تحقيق الفوز فى مباراتهم المقرر خوضها اليوم الأربعاء, والتى تأتي ضمن نهائيات مونديال روسيا 2018 للساحرة المستديرة التى يتم إقامتها بالوقت الراهن فى الدولة الروسية.

موعد مباراة المغرب والبرتغال

وتقرر بأن يقوم المنتخب المغربي بخوض ثاني المباريات له أمام نظيره البرتغالي منتخب البرتغال فى مساء اليوم الأربعاء, الموافق السادس من شوال 1439 هجريا علي أرضية مدينة موسكو, فى تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة, والرابعة مساءا بتوقيت الإمارات, والثانية ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

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