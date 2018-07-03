موعد مباراة السويد وسويسرا والقنوات الناقلة المجانية فى مونديال كأس العالم 2018

تزامناً مع وقت بداية موعد وتوقيت مباراة السويد وسويسرا فى المباراة المرتقبة بين المتخبين والتي تأتي ضمن مواجهات ثمن نهائي بطولة كأس العالم “مونديال روسيا 2018”, يقوم العديد من محبي ومشجعي الكرة الأجنبية والعالمية بالبحث عن القنوات التى ستقوم بنقل مجريات هذه المباراة المنتظرة من الجميع.

فى الوقت الذي قامت فيه مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية المشفرة بإحتكار كافة الوسائل التي تذيع مشاخدة مباريات كأس العالم 2018,وهو الأمر الذي يمثل عائق كبير فى متابعة المشجعين للساحرة المستديرة خاصة متابعي مباريات السويد وسويسرا فى مشاهدة مجريات البطولة.

موعد مباراة السويد وسويسرا

هذا وقد قام الإتحاد العالمي للساحرة المستديرة “فيفا” بتحديد وقت بداية مباراة سويسرا والسويد فى اللقاء الذي يأتي ضمن مباريات ثمن نهائيات مونديال روسيا 2018, علي أن تنطلق مجريات المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت السعودية, وفى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة, اليوم الثلاثاء, الموافق 3-7-2018.

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