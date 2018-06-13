موعد مباراة السعودية وروسيا والقنوات الناقلة المجانية فى افتتاح مونديال كأس العالم 2018

تزامناً مع إقتراب توقيت وموعد مباراة السعودية وروسيا بالمواجهة التى تأتي ضمن المباريات الإفتتاحية لبطولة كأس العالم 2018, يقوم العديد من مشجعي الأخضر السعودي بالبحث عن القنوات الناقلة لتلك المباراة, فى الوقت الذي أحتكرت مجموعة قنوات بي ان سبورت مشاهدة مباريات مونديال كأس العالم 2018, وهو الأمر الذي يمثل عائق أمام متابعي مباريات السعودية فى مشاهدة مجريات البطولة, وفى خلال هذا المقال سنوفر لكم حلاً لهذه المشكلة.

تجدر الإشارة إلي أن المنتخب الأخضر السعودي قام بالإستعداد القوي للدخول إلي منافسات هذه البطولة عندما قام بأداء كثير من المباريات الودية, وهي التى أظهرت المستوي الحقيقي للاعبي السعودية, والذي جعل الجميع يتفائل.

موعد مباراة السعودية وروسيا

وتقرر بأن يكون وقت إنطلاق مبارة روسيا والسعودية اللقاء الأول فى ضمن مباريات المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم, والتى تقوم بضم كلاً من المنتخبين مصر وأوروغواي, فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة, والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة, غدا الخميس, الموافق 14-6-2018.

وسيقوم مدرب السعودية, خوان أنطونيو بيزي, بعقد مؤتمر صحفي فى مساء اليوم الأربعاء, الموافق 13/6/2018, فى تمام الـ 5:00 مساءاً ليكي يقوم بالحديث عن هذه المباراة, وكشفت المصادر بأن قائد منتخب السعودية, اسامة هوساوي, سيكون برفقته.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وروسيا

قناة Makan القمر الصناعي “أموس” تردد 11647 – معدل الترميز 27500 قناة canale 5 italia القمر الصناعي “هوت بيرد” تردد 11917 – معدل الترميز 27500 قناة ARD القمر الصناعي “استرا” تردد 11494 – معدل الترميز 22000 قناة IRIB HD القمر الصناعي “تركسات” تردد 11555 – معدل الترميز 23700 قناة ENTV Algeria القمر الصناعي “يوتلسات” تردد 11059 – معدل الترميز 23700

هذا وقد أفادت بعض المصادر الإخبارية الغير مؤكدة حتي الآن, بتوقعها بأن المباراة الإفتتاحية لكأس العالم والمقرر خوضها بين السعودية وروسيا سيتم إذاعتها بكل مباشر ومجاني علي قناة بي ان سبورت المفتوحة, وهي القناة المتوفرة علي القمر الصناعي سهيل سات, تحت تردد 11566, ومعدل ترميزها 27500, افقي.

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