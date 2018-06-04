موعد مباراة السعودية وبيرو القادمة والقنوات الناقلة الاحد 3/6/2018

الجميع فى إنتظار المباراة التى ستجمع بين السعودية وبير علي أرضية استاد إيه إف جي أرينا , والتى تأتي فى ضمن إستعدادات المنتخب الأخضر السعودي لمباريات كأس العام 2018, إذ سيدخل فى مساء يوم الغد الأحد, 3/6/2018, كلاً من منتخبي السعودية وبيرو فى لقاء ودي دولي ينوي كل منهم تحقيق الفوز فيه للتحضير لمباريات مونديال روسيا 2018.

يذكر بأن الأخضر السعودي “السعودية” تلقي الخسارة فى أخر مباراة ودية له أمام المنتخب الإيطالي بنتيجة (2-1), ولكن ما جعل هذا اللقاء مميز هو المستوي الرهيب الذي ظهر به لاعبي السعودي والذين سيسعون من خلاله بأن يحققوا الفوز علي منتخب بيرو فى اللقاء المقبل.

وقامت نتيجة القرعة بإيقاع منتخب السعودية فى منافسات مونديال روسيا 2018 ضمن منتحبات المجموعة الأولي من كأس العالم 2018, وهي المجموعة التى تقوم بضم كلاً من (أوروجواي, ومصر, وروسيا) وسيقوم منتخب السعودية بإفتتاح البطولة عندما يقابل منتخب روسيا فى المباراة الإفتتاحية.

موعد مباراة السعودية وبيرو

وتم الإعلان رسمياً بأن مباراة السعودية وبيرو الودية القادم التى تأتي ضمن استعدادات المنتخبات لنهائيات مونديال روسيا 2018 بأن يتم خوضها في مساء يوم الأحد القادم وهو الموافق 3 / 6 / 2018, ليقوم الحكم بإطلاق صافرة البداية فى تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية, و 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبيرو

وفيما يخص القنوات التى ستقوم بنقل مجريات مباراة السعوية القادمة أمام بيرو فى اللقاء الودي الدولي, فقد قامت قناة KSA SPORTS 1HD بالإعلان بأنها ستكون القناة الناقلة لأحداث مباراة منتخب السعودية القادمة بشكل مباشر.

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