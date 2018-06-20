موعد مباراة السعودية واوروجواي والقنوات الناقلة المجانية فى إفتتاح مونديال كأس العالم 2018

بالتزامن مع إقتراب توقيت وموعد مباراة السعودية واوروجواي فى المواجهة التى تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم 2018, يقوم جميع مشجعي ومحبي الأخضر السعودي بالقيام بالبحث عن القنوات التى ستقوم بنقل هذه المباراة, فى الوقت الذي قامت فيه مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية بإحتكار جميع وسائل مشاهدة مباريات المونديال الروسي “كأس العالم 2018”, وهو الأمر الذي جاء ليمثل عقبة كبيرة فى طريقة المشجعين العرب خاصة متابعي مباريات السعودية فى مشاهدة مجريات البطولة.

تجدر الإشارة إلي منتخب السعودية قام بالإستعداد القوي قبيل الدخول لهذه المباراة, إذ سيقوم بالدخول إلي مجريات مباراته اليوم أمام اوروجواي ساعياً تعويض خسارته الأخيرة التى تلقاها علي يد المنتخب الروسي عندما استقبلت شباك الأخضر خماسية أهداف نظيفة دون رد, آملا أن يخرج من لقاء اليوم ومعه الثلاث نقاط كاملة لتزيد فرصه تأهله إلي مباريات الدور القادم من مونديال روسيا 2018.

موعد مباراة السعودية واوروجواي

وتقرر بأن يكون وقت إنطلاق مبارة اوروجواي والسعودية اللقاء الثاني فى ضمن مباريات المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم, والتى تقوم بضم كلاً من المنتخبين مصر وروسيا, فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة, والخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية, اليوم الأربعاء, الموافق 20-6-2018.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية واوروجواي

قناة Makan القمر الصناعي “أموس” تردد 11647 – معدل الترميز 27500 قناة canale 5 italia القمر الصناعي “هوت بيرد” تردد 11917 – معدل الترميز 27500 قناة ARD القمر الصناعي “استرا” تردد 11494 – معدل الترميز 22000 قناة IRIB HD القمر الصناعي “تركسات” تردد 11555 – معدل الترميز 23700 قناة ENTV Algeria القمر الصناعي “يوتلسات” تردد 11059 – معدل الترميز 23700

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة السعودية واوروجواي بث مباشر يلا شوت الجديد