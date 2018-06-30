موعد مباراة البرتغال واوروجواي والقنوات الناقلة المجانية فى مونديال كأس العالم 2018

بالتزامن مع إقتراب توقيت وموعد مباراة البرتغال واوروجواي فى المواجهة التى تأتي ضمن إنطلاق ثالث مواجهة ستجمع بينهم فى المونديال الروسي والثانية بشكل عام فى مباريات الدور الـ 16 من منافسات بطولة كأس العالم 2018, يقوم جميع مشجعي ومحبي المنتخب البرتغالي بالقيام بالبحث عن القنوات التى ستقوم بنقل هذه المباراة, فى الوقت الذي قامت فيه مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية بشراء كافة حقوق البث المباشر لمشاهدة مباريات كأس العالم 2018 “مونديال روسيا”, وهو الأمر الذي مثل عقبة كبيرة أمام محبي ومتابعي الساحرة المستديرة خاصة متابعي مباريات الارجنتين فى مشاهدة لعبها بمجريات البطولة الأكبر حالياً.

تجدر الإشارة إلي أن مواجهة البرتغال ومنتخب أوروجواي اليوم تعد هي المرة الـ 3 بينهم فى مسابقة كأس العالم 2018, إذ لم يدخلوا مباراة واحدة منذ عام 1972 ميلاديا, عندما جمعتهم مواجهة علي أرضية استاد ماركانا فى ريو دي جانيرو, وإنتهت بالتعادل الإيجابي هدفاً لكلاً منهم, ولم يتم هزيمة المنتخب السيليساوي حتي الآن فى أي من المباريات السابقة له, إذ حقق الإنتصار فى مباراة والتعادل فى الأخري.

موعد مباراة البرتغال واوروجواي

وتقرر بأن يكون وقت إنطلاق مبارة البرتغال واوروجواي اللقاء الأول فى ضمن مباريات ربع النهائي ببطولة كأس العالم, فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة, والثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية, اليوم السبت, الموافق 30-6-2018.

تردد القنوات الناقلة لمباراة البرتغال واوروجواي

وفيما يخض القنوات التى ستقوم بنقل مجريات هذا اللقاء علي القمر الصناعي النايل سات, ستكون قنوات بي ان ماكس اتش دي وان, ولكن مشفرة, وأما من يريد مشاهدة اللقاء بشكل مجاني فيمكنه ذلك من خلال البحث عن تردد قناة ZDF HD المتواجدة علي التردد 11362 افقي, علي قمر استرا, كما سيتم نقلها علي قناة TRT 1 HD ألتركية عبر تردد 11958 عمودي 27500 على القمر الصناعي تركسات.

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