موعد مباراة الاهلي والسد في اياب دور الـ 16 لدوري ابطال اسيا والقناة الناقلة

ننشر لكم موعد مباراة الاهلي والسد عبر هذا المقال , واخر اخبار استعدادات نادي الاهلي جده لخوض منافسة الاياب في دور الـ 16 لدوري ابطال اسيا امام نادي السد القطري , حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقان بنتيجة 2-1 , وكانت على ارضية نادي السد , وعلى اثرها يسعى الراقي لتعويض الخساره التي نالها من السد القطري , بالخصوص وان الاخر سيحل ضيفا عليه في جدة , وستقام المباراه على الموعد المقرر لها في تاريخ يوم الاثنين 14 مايو 208 – 28 شعبان 1439 .

موعد مباراة الاهلي والسد

تجدر الاشاره الى النادي الاهلي جدة قد تاهل من دور المجموعات وهو متصدرا لترتيب مجموعته , ويسعى لمواصلة مشوار تاهله في دوري ابطال اسيا وتخطي عقبة السد القطري , وتحقيق فارق في نتيجة مباراة العودة التي ستقام يوم الاثنين المقبل على ارضه في جدة , ومن هنا فقد تم اعلان توقيت انطلاق المباراة في موعد مباراة الاهلي والسد عند الساعه الـ 8:40 بتوقي مكة المكرمة , الـ 5:40 بتوقيت جرينتش , ونقل البث الحصري لهذه المواجهه على قناة بي ان سبورت القطرية المشفره ,

وجاء في ابرز عناوين اخبار مباراة الاهلي والسد القادمة , ماتم الاعلان عنه من قبل ادارة نادي الاهلي السعودي , باحتماليه غياب لاعب خط الوسط اللاعب علي عواجي لفترة لاتقل عن اربعة سابيع , على اثر اصابة اللاعب في اخر مواجهه خاضها الاهلي امام السد في قطر , في ذهاب ثمن دوري ابطال اسيا .

وفي هذا الصدد فقد صرح الموقع الرسمي الاهلاوي عبر تغريده تم نشرها في تويتر قال فيها :

“يبدو ان اللاعب عواجي لن يتمكن من المشاركه في مباراة الاهلي والسد القادمه , والسبب يعود الى كشوفات الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت للاعب علي عواجي , وتاكيد اصابته بخلع في الكتف، وعليها فقد قرر الجهاز الطبي الاهلاوي ان يتم اجراء عملية جراحية غدًا الأربعاء، لتثبيت عظمة الكتف، ومنها فسوف يحتاج اللاعب الى راحة لاتقل عن شهر كامل ”

وفي مواصلة اخبار الاهلي السعودي وقبيل اقتراب توقيت و موعد مباراة الاهلي امام السد , فقد اوضحت التقارير الرياضيه على ان نجم الاهلي “اللاعب مهند عسيري” قد يغيب ايضا عن هذا اللقاء والسبب يعود الى الاصابه التي تم تشخيصها وبيان انها اصابة شد في عضلة الظهر السفلى , والتي لحقت به ف مباراة الاهلي الماضيه امام السد , وحاجة المهاجم الاهلاوي الى استراحه لعدة ايام قبل العودة الى الملاعب مجددا .

وفي ذات السياق فمن المتوقع ان يغيب اللاعب حسين المقهوي عن مباراة الاهلي والسد في ابطال اسيا , واستمرار انتظار نتائج الفحوصات الخاصه باصابة اللاعب , التي شخصت على انها اصابة شدّ في العضلة الخلفية .