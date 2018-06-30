موعد مباراة الارجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة المجانية فى مونديال كأس العالم 2018

بالتزامن مع إقتراب توقيت وموعد مباراة الارجنتين وفرنسا فى المواجهة التى تأتي ضمن إنطلاق أول لقاء فى مباريات الدور الـ 16 من منافسات بطولة كأس العالم 2018, يقوم جميع مشجعي ومحبي المنتخب الأرجنتيني بالقيام بالبحث عن القنوات التى ستقوم بنقل هذه المباراة, فى الوقت الذي قامت فيه مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية بشراء كافة حقوق البث المباشر لمشاهدة مباريات كأس العالم 2018 “مونديال روسيا”, وهو الأمر الذي مثل عقبة كبيرة أمام محبي ومتابعي الساحرة المستديرة خاصة متابعي مباريات الارجنتين فى مشاهدة لعبها بمجريات البطولة الأكبر حالياً.

تجدر الإشارة إلي أن مواجهة الارجنتين والمنتخب الفرنسي اليوم تعد هي المرة الـ 12 بينهم, واستطاع منتخب الأرجنتين أن يحقق الفوز فى 6 مواجهات فيما نجح لاعبي فرنسا بتحقيق الفوز مرتين فقط علي راقصي السامبا, وكان التعادل الحكم فى ثلاث مواجهات بينهم.

موعد مباراة الارجنتين وفرنسا

وتقرر بأن يكون وقت إنطلاق مبارة فرنسا والارجنتين اللقاء الأول فى ضمن مباريات ربع النهائي ببطولة كأس العالم, فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة, والسادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية, اليوم السبت, الموافق 30-6-2018.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا

( TRT 1 HD ) 11054 V 30000 التركي

‏sport 1 SD ‏Amos 4°W – 11031 V 27500

‏RTSH 1 HD Eutelsat 16°E – 11426 V 27500

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