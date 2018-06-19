مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم مجاناً في كأس العالم 2018

نتابعكم علي كابتن نيوز كما عودنا جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة بآخر مستجدات مباريات كأس العالم 2018, إذ نقدم لكم اليوم خدمة مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر علي موقع يلا شوت بدون تقطيع يوتيوب فى المباراة الثانية للمنتخب المصري التى تأتي ضمن مباريات الجولة من منافسات دور المجموعات بمونديال روسيا 2018, كما سنتعرف سوياً علي موعد مشاهدة ماتش مصر اليوم يلا شوت امام روسيا والقنوات التي ستقوم بإذاعة مجريات اللقاء بشكل مباشر ومتابعة لأهم الأرقام قبيل بدء المباراة فى مساء اليوم.

حيث من المقرر بان يقوم المنتخب المصري بالدخول إلي مباراته الثانية فى منافسات كأس العالم لموسم 2018 فى مساء اليوم الإثنين الموافق 19-6-2018 ميلادياً, عندما يدخل مباراة مصر وروسيا بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط سريع بدون تقطيع او تشويش فى مباريات الدور الأول من منافسات دور المجموعات لكأس العالم 2018, وتقرر بأن يتم خوض هذه المباراة علي أرضية معلب سان بطرسبرج.

جدير بالذكر بأن المباراة الأولي للمنتخب المصري “لاعبي الفراعنه” كانت أمام أوروجواي, وهي المباراة التى أثبت فيها لاعبو الفراعنه أدائهم المميز دوناً عن جميع المنتخبات العربية التى قامت بالمشاركة حتي الآن, إلا أن منتخب أوروجواي استطاع ان يخطف هدف الفوز من هذا اللقاء, فقد استطاعوا أن يحرزو الهدف فى الدقائق الاخيرة من المواجهة, وأما فيما يخص منتخب روسيا فقد قاموا بإحراز خماسية أهداف نظيفة فى المنتخب الأخضر السعودي فى أول مباراة تم خوضها فى المسابقة لهذا الموسم, وهو الأمر الذي جعل منتخب روسيا يتواجد فى ترتيب المجموعة من الأولي من ترتيب كأس العالم 2018.

وفى خلال مباراة اليوم للمنتخب المصري المقرر خوضها أمام روسيا صاحب الأرض, فنجد بان منتخب الفراعنه فى حاجة ماسة إلي تحقيق الإنتصار فى هذه المباراة والخروج منها بالنقاط الثلاثة كاملة, حتي ينجح بإستكمال خطواته نحو التأهل لمباريات الدور الـ16 من مونديال روسيا 2018, فإذا استطاع أبناء كوبر الظفر بنقاط المباراة الثلاثة فمن الممكن بان لا تحتاج مصر إلا نقطة وحيدة فقط عليها إحرازها فى مباراتها القادمة والأخيرة فى هذه المجموعة أمام السعودية التى من المتوقع أن يتم هزيمتها فى مباراتها الثانية أمام الثيليستي, وبذلك سيقوموا بالدخول إلي اللقاء الأخير لهم وهم لا يملكون أي فرصة يمكن أن تجعلهم يصعدون للدور الثاني من كأس العالم 2018.

وهنا علي “كابتن نيوز” نتابعكم جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم بنشر مستجدات الأخبار الخاصة باللقاء المرتقب ونقصد هنا مباراة مصر اليوم أمام روسيا فى اللقاء الذي يأتي ضمن مباريات دور مجموعات كأس العالم 2018, بالإضافة إلي نشر قوائم الغيابات والتشكيل المتوقعة لكلاً من المنتخبين, بالإضافة إلي القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا اليوم بث مباشر.

موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر وروسيا بث مباشر

وفيما يخص توقت البث المباشر لمباراة مصر وروسيا, الثلاثاء 18 يونيو 2018, سيكون فى تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة, والتاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية, والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات, وسيتم خوضها علي أرضية ملعب سان بطرسبرج, وفيما يخص القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة مصر يلا شوت اليوم بث مباشر أمام روسيا لايف فقد قامت مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الرياضية المشفرة بالإعلان بأن قناة beIN SPORTS MAX HD 1 ستكون هي الناقلة لهذه المباراة المرتقبة اليوم.

هذا وقد صرحت المصادر الإخبارية بأن منتخب مصر سيقوم بالدخول بالقائمة الكاملة, فلا يوجد أي لاعب بالمنتخب المصري مصاب أو موقوف, كما أكدت العديد من المصادر بأن اللاعب محمد صلاح سيقوم بالمشاركة فى مجريات هذا اللقاء, وذلك بعد تأكد تعافيه من إصابته القوية التى تعرض لها فى خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عندما قابل ناديه ليفربول النادي الملكي.

وفيما يخص التشكيلة المتوقعة لمباراة مصر اليوم أمام روسيا فسيقوم المدرب الفني لمنتخب الفراعنة, كوبر, بالبدأ بنفس التشكيلة والطريقة التى قام بها فى المباراة الأولي لمصر أمام أوروجواي, ولكن الفرق بأنه سيقوم بالدفع باللاعب المصري المتألق محمد صلاح بدلاً من اللاعب عمر وردة فى الطرف الأيمن من الملعب.

وبهذا سيكون تشكيل ماتش مصر يلا شوت مباشر اليوم هو 4-2-3-1, بتواجد الشناوي فى حراسة المرمي, وفى خط الدفاع سيقوم بالدفع بكلاً من (فتحي وجبر وحجازي وعبد الشافي), وفي خط الوسط طارق حامد, والنني, تريزيجيه – عبد الله السعيد – صلاح, مروان محسن.

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