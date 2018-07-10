مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم مجانا فى كأس العالم 2018

يدخل المنتخب الفرنسي مواجهة شديدة الصعوبة اليوم أمام بلجيكا, ونتابعكم هنا علي كابتن نيوز كما عوناكم دوما جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة بآخر المستجدات الإخبارية الخاصة بـمباريات كأس العالم 2018, إذ نقدم اليوم فى مساء اليوم خدمة مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر علي موقع يلا شوت بدون تقطيع يوتيوب فى مباراة نصف نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وبلجيكا التى تأتي ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2018, كما سنتعرف سوياً علي موعد مشاعدة ماتش فرنسا اليوم يلا شوت امام بلجيكا والقنوات التى ستقوم بإذاعة مجريات هذا اللقاء بشكل مباشر ومتابعة لأهم الأرقام الخاصة بالمنتخبين قبيل بدء المباراة فى مساء اليوم.

إذ من المقرر بان يقوم كلاً من منتخبي فرنسا وبلجيكا بالدخول إلي مواجهة نصف نهائي كأس العالم لموسم 2018 فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10-7-2018 ميلادياً, عندما يدخل مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط سريع بدون تقطيع أو تشويش فى مباريات الـنصف نهائي من منافسات مونديال كأس العالم 2018, وتقرر بان يتم خوض هذه المباراة علي أرضية ملعب كريستوفسكي.

تجدر الإشارة إلي أن المنتخب الفرنسي سيقوم بالدخول إلي مجريات هذا اللقاء بعدما استطاع أن يصعد إلي منافسات الدور ستة عشر بمجموع نقاط 7 نقاط متواجدا بهم فى المركز الأول لمجموعته الثالثة, وذلك بعدما استطاع أن يحقق الفوز علي كلاً من منتخبي بيرو واستراليا, وكان التعادل ليس بالكثير معه إذ حققه مره واحدة فقط مع المنتخب الدنماركي, وسيكون المنتخب الفرنسي علي موعد مع الإصطدام بمنتخب الأرجنتين فى منافسات الدور الثاني, وهو الأمر الذي سينتج عنه مشاهدة مباراة قوية تم إحراز العديد من الأهداف فى شباك المنتخبين, ولكن كان النصر من نصيب المنتخب الفرنسي الذي جعل المباراة تنتهي برباعية أهداف فرنسية مقابل ثلاثة فقط, لكي يجد نفسه متأهلا ومتواجدا فى منافسات دور الثمانية ومن ثم الصعود إليم مباريات نصف النهائي للمونديال الروسي 2018.

وهنا علي “كابتن نيوز” نتابعكم جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم بنشر مستجدات الأخبار الخاصة باللقاء المرتقب ونقصد هنا مباراة فرنسا اليوم أمام بلجيكا فى اللقاء الذي يأتي ضمن مباريات نصف النهائي لمجموعات كأس العالم 2018, بالإضافة إلي نشر قوائم الغيابات والتشكيل المتوقعة لكلاً من المنتخبين, بالإضافة إلي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا اليوم بث مباشر.

موعد مشاهدة مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا بث مباشر يلا شوت الجديد

هذا وقد تقرر بأن يتم خوض مباراة فرنسا وبلجيكا يلا شوت اليوم بث مباشر علي أرضية ملعب كريستوفسكي فى مساء اليوم الثلاثاء, الموافق 10-7-2018 لتنطلق صافرة الحكم معلنه بداية اللقاء فى تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفي تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية, والساعة العاشرة مساءا بتوقيت الإمارات, وسيتم إذاعة مجريات اللقاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الرياضية المشفرة علي قناة بي ان سبورتس ماكس HD1, بتعليق عصام الشوالي.

هذا وسيقوم المنتخب الفرنسي بالدخول إلي مباراته اليوم بكامل لاعبيه لعدم وجود أي اصابات أو أيقافات لأي من لاعبي فرنسا, ولهذا ستكون كافة الخيارات متوفرة للمدير الفني ديديه بالإختيار فيما بينها فى سعييه القوي خلال مباراة فرنسا اليوم بتغيير شكل المنتخب الفرنسي لكي يتجنب أي خسائر أخري.

مشاهدة مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا يلا شوت الجديد يوتيوب لايف الاسطورة

هذا وسنقوم بإضافة العديد من القنوات علي موقع اليوتيوب التى تتيح مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر علي رابط موقع يلا شوت الجديد مجانا اونلاين وبدون تقطيع قبيل المباراة, انتظرونا.