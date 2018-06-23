مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم مجانا ف إفتتاح كأس العالم 2018

فى ضمن متابعتنا الكروية المستمرة والمقدمة لكم عبر موقع كابن نيوز كما عودناكم بتقديم أبرز الخدمات المتنوعة التى يبحث عنها أغلب محبي الساحرة المستديرة علي وجه الخصوص من أخبار الفرق والمباريات فى كأس العالم 2018, فاليوم سنوفر لكم خدمة مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا بث مباشر علي موقع يلا شوت بدون تقطيع يوتيوب فى المباراة التى سيتم خوضها ضمن مباريات بطولة مونديال روسيا “كأس العالم” للعام 2018 التى يتم إقامتها في روسيا, البطولة التى يتم متابعتها من قبل الملايين حول العالم.

فمع بزوغ فجر اليوم السبت,الموافق 23-6-2018, الجميع فى إنتظار المباراة المرتقبة التى ستقوم بالجمع بين تونس وبلجيكا والتى تأتي ضمن مباريات الجولة الـ 2 من منافسات المجموعة الـ 7 لمجموعات المونديال الروسي 2018, وسيتم إستضافتها علي أرضية أستاد سبارتاك اوتكريتي أرينا.

وسيقوم لاعبي المنتخب التونسي بالدخول إلي مباراتهم أمام المنتخب البلجيكي وهم آملين الخروج منها ومعهم الثلاث نقاط كاملة, فهم علي دراية كاملة بأن لا غني لهم عن هذه النقاط الثمنية التى من شأنها تجعلهم يستطيعوا الصعود إلي مباريات الدور الثاني من كأس العالم, وذلك بعد الهزيمة التى تلقاها لاعبي منتخب تونس في مباريات الجولة الأولي من المونديال الروسي علي يد إنجلترا فى المباراة التى إنتهت بنتيجة 2-1 لصالح المنتخب الإنجليزي, وعلي الرغم من هزيمة نسور قرطاج إلي أن لاعبي تونس استطاعوا بأن يظهروا بأداء مميز, ولكن كما هو الحال مع المنتخبات العربية فى منافسات كأس العالم لهذا الموسم “بدون حظوظ”, وبما أن المنتهب التونسي هو المنتخب العربي الوحيد الذي لديه فرصه حقيقة فى الصعود إلي الدور القادم, فسيكون لقاء اليوم مليئ بالمنافسة والندية القوية بين تونس وبلجيكا, ويمكن ان نري أول فوز لمنتخب عربي فى كأس العالم 2018.

جدير بالذكر بأن المنتخب التونسي نجح بالصعود إلي مونديال روسيا 2018 بعدما استطاع أن يتواجد فى صدارة مجموعته الأولي ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم, إذ جعل رصيده يصل إلي 14 نقطة, ومن خلال هذا المقال سنتابعكم بموعد اللقاء وأهم التفاصيل التى تخص هذا اللقاء المرتقب من قبل كافة جماهير ومشجعي المنتخبات العربية.

موعد مباراة منتخب تونس وبلجيكا بث مباشر اليوم

هذا وقد تقرر بأن يتم خوض مباراة تونس وبلجيكا يلا شوت اليوم بث مباشر علي أرضية ملعب سبارتاك اوتكريتي أرينا فى مساء اليوم السبت, الموافق 23-6-2018 لتنطلق صافرة الحكم معلنه بداية اللقاء فى تمام الساعة الثانية عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفي تمام الساعة الثالثة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية, والساعة الواحدة ظهرا بتوقيت تونس الشقيقة, وسيتم إذاعة مجريات اللقاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الرياضية المشفرة علي قناة بي ان سبورتس ماكس HD1.

هذا وقد تداولت بعض الصحف الإخبارية الرياضية بأن منتخب تونس سيعاني من بعض الغيابات الهامة, وعلي رأسها تغيب حارس مرمي تونس معز حسان وذلك إثر خروجه من مباراتهم الأخيرة أمام إنجلترا بإصافة فى الكتف, وبعد الكشف الطبي علي هذا الألم أفاد الفريق الطبي بأن الحارس انتهي مشواره فى روسيا 2018, كما ستفتقد قائمة تونس اللاعب صابر خليفه وذلك بعد تأثره بإصافة عضلية بسيطه يلزمها وقت إستشفاء بسيط, ومن المقرر بأن يتواجد بشكل عادي فى مبارايت الجولة الثالثة أمام منتخب بنما.

وبهذا سيكون التشكيل المتوقع لمنتخب تونس فى مباراته أمام بلجيكا اليوم بان يكون بنفس تشكيلة المنتخب السابقة بمباراة أنجلترا وهي (4-1-2-3).

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