مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم مجانا في كأس العالم 2018

نتابعكم علي كابتن نيوز كما عودنا جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة بآخر مستجدات مباريات كأس العالم 2018, إذ نقدم لكم اليوم خدمة مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر علي موقع يلا شوت بدون تقطيع يوتيوب فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات الجولة من منافسات دور المجموعات بمونديال روسيا 2018, كما سنتعرف سوياً علي موعد مشاهدة ماتش تونس اليوم يلا شوت امام انجلترا والقنوات التي ستقوم بإذاعة مجريات اللقاء بشكل مباشر ومتابعة لأهم الأرقام قبيل بدء المباراة فى مساء اليوم.

حيث من المقرر بان يقوم المنتخب التونسي بإستهلال مشواره فى منافسات كأس العالم لموسم 2018 فى مساء اليوم الإثنين الموافق 18-6-2018 ميلادياً, عندما يدخل مباراة تونس وانجلترا بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط سريع بدون تقطيع او تشويش فى مباريات الدور الأول من منافسات دور المجموعات لكأس العالم 2018, وتقرر بان يتم خوض هذه المباراة علي أرضية استاد فولجوجراد أرينا.

جدير بالذكر بأن المنتخب التونسي قبيل إنطلاق مشاهدة مباراة انجلترا وتونس اليوم يلا شوت, شهد مشوار وصوله إلي المونديال العديد من الأحداث والمباريات القوية, إذ استطاع منتخب تونس أن يتواجد فى صداره مجموعته الأولي بالتصفيات المؤهلة إلي مونديال روسيا 2018, وذلك عندما نجح أن يوصل عدد نقاطه إلي 14نقطة, وهو الرصيد الذي جعله يتفوق بنقطه وحيدة علي منتخب الكونغو الذي كان يتم اعتباره المنافس الأقوي لتونس فى مجموعته, وبعد نجاح المنتخب التونسي قاموا بخوض عدداً من المتشات القوية التى تم لعبها بين جميع المنتخبات المشاركة فى كأس العالم 2018 إستعداداً لها, وآخر لقاء لمنتخب النسور فى هذه المباريات كان أمام إسبانيا, والذي إنتهي بإنتصار الأخير بنتيجة 1-0.

وعلي الجهة المقابلة, استطاع منتخب إنجلترا أن يصعد إلي مونديال كأس العالم 2018 بعدما تمكن من تصدر مجموعته السادسة فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لمنافسات مونديال روسيا 2018 عندما جعل عدد نقاطه يصل إلي 26 نقطة, بعدما حقق الفوز فى ثمان مباريات والتعادل فى مباراتين, كما تميز منتخب انجلترا بأنه لم يخسر أي مباراة فى الفترة الخاصة بالتصفيات.

وهنا علي كابتن نيوز نقدم لكم كافة التفاصيل والأخبار المتعلقة بمباراة تونس وانجلترا اليوم فى ضمن دور مجموعات مونديال روسيا 2018, بالإضافة إلي نشر قوائم الغيابات والتشكيل المتوقعة لكلاً من المنتخبين, بالإضافة إلي القنوات الناقلة لمباراة تونس وانجلترا اليوم بث مباشر.

موعد مباراة منتخب تونس وانجلترا بث مباشر اليوم

وفيما يخص توقت البث المباشر لمباراة تونس وانجلترا, الإثنين 18 يونيو 2018, فى تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة, والتاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية, والسابعة مساءاً بتوقيت الدولة الشقيقة تونس, وسيتم خوضها علي أرضية ملعب فولجوجراد أرينا, وسيكون فيلمار رولدان هو حكم المباراة, وفيما يخص القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة تونس يلا شوت اليوم بث مباشر أمام انجلترا لايف فقد قامت مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الرياضية المشفرة بالإعلان بأن قناة beIN SPORTS MAX HD 1 ستكون هي الناقلة لهذه المباراة المرتقبة اليوم.

مشاهدة مباراة تونس وانجلترا يلا شوت يوتيوب

هذا وسنقوم بإضافة العديد من القنوات علي موقع اليوتيوب التى تتيح مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر علي رابط موقع يلا شوت الجديد مجانا اونلاين وبدون تقطيع قبيل المباراة, انتظرونا.