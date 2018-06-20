مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم مجانا فى كأس العالم 2018

فكما عودناكم علي موقع كابتن نيوز بنشر آخر المستجدات التى تخص مباريات كأس العالم 2018 لجميع محبي ومهتمي وعشاق الساحرة المستديرة فى مختلف أنحاء العالم, نقدم لكم اليوم عبر موقعنا خدمة مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر علي موقع يلا شوت بدون تقطيع يوتيوب فى المباراة الثانية للمنتخب المغربي والتى تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بالمونديال الروسي 2018, كما سنتعرف سوياً فى خلال هذا المقال علي موعد مشاهدة ماتش المغرب اليوم يلا شوت أمام البرتغال والقنوات التي ستقوم بإذاعة مجريات هذا اللقاء بشكل مباشر كما سنتابع معكم أهم الأرقام الخاصة بالفريقين قبيل بدء المباراة فى عصر اليوم.

إذ من المقرر بأن يقوم المنتخب المغربي بالدخول إلي اللقاء الثاني له فى ضمن منافسات مونديال روسيا “كاس العالم 2018” فى عصر اليوم الأربعاء الموافق 20-6-2018 ميلادياً, وسيكون ذلك بدخوله إلي مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط سريع بدون تقطيع أو تشويش فى مباريات الدور الأول من منافسات مجموعات كأس العالم 2018, وسيتم خوض هذه المباراة علي أرضية استاد لوجنيكي.

فمع اقتراب عصر اليوم سيقوم منتخب المغرب العربي بالدخول إلي المواجهة الثانية له فى ضمن منافسات كأس العالم للعام الميلادي 2018, والتى سيقوم بخوضها ضد منتخب البرتغال فى عصر اليوم الأربعاء, الموافق 20 يونيو 2018, والتى تقرر بأن يتم خوضها علي أرضية ملعب لوجنيكي فى المدينة الروسية “موسكو”.

يذكر بأن المغرب قامت بمقابلة إيران فى منافسات الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018, ولكن تلقت لاعبي أسود الأطلسي الخسارة علي يد المنتخب الإيراني بالرغم من المستوي الأدائي للاعبين إلا أن المباراة انتهت بفوز إيران بنتيجة 1-0 فى آخر دقائق المباراة, ليتذيل منتخب المغرب ترتيب مجموعته الثانية.

وعلي الجهة المقابل, قام المنتخب البرتغالي بمواجهة منتخب إسبانيا فى ضمن مباريات الجولة الأولي من منافسات الدور الأول للمونديال, فى المباراة التى تم اعتبارها أفضل مباراة إلي هذه اللحظة تم خوضها فى البطولة, إذ إنتهت بنتيجة 3-3 لكلاً منهم.

وهنا علي “كابتن نيوز” نتابعكم جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم بنشر مستجدات الأخبار الخاصة باللقاء المرتقب ونقصد هنا مباراة المغرب اليوم أمام البرتغال فى اللقاء الذي يأتي ضمن مباريات دور مجموعات كأس العالم 2018, بالإضافة إلي نشر قوائم الغيابات والتشكيل المتوقعة لكلاً من المنتخبين, بالإضافة إلي القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال اليوم بث مباشر.

موعد مشاهدة مباراة منتخب المغرب والبرتغال بث مباشر يلا شوت

فقد تقرر بأن يتم خوض مباراة البرتغال والمغرب يلا شوت اليوم بث مباشر علي أرضية ملعب لوجنيكي فى عصر الأربعاء, الموافق 20-6-2018 لتنطلق صافرة الحكم معلنه بداية اللقاء فى تمام الساعة الثانية عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الدولة المغربية الشقيقة, وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية, والساعة الرابعة مساءا بتوقيت الإمارات, وسيتم إذاعة مجريات اللقاء عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الرياضية المشفرة علي قناة بي ان سبورتس ماكس HD1.

وفيما يخص الغيابات قبيل مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب اليوم يلا شوت, فنبدأ مع المنتخب المغربي, إذ صرحت المصادر الإخبارية بأن المغرب ستقوم بالدخول إلي مجريات هذا اللقاء بالقائمة كاملة فلا يوجد أي لاعب تعرض للإيقاف أو للإصافة, سوي اللاعب نور الدين امرابط وهو اللاعب الذي تعرض للإصافة فى مباراة المغرب الأولي بمونديال روسيا, وهو نفس الحال أيضامع المنتخب البرتغالي, فسيقوم بالدخول إلي مواجهة اليوم بكامل لاعبيه, ولكن يعاني البرتغال من إحتمالية تغيب اللاعب برونو فيرنانديس عن اللقاء الأخير إذا تلقي البطاقة الصفراء, وهذا يرجع لحصوله علي الإنذار الأول فى مباراة الإفتتاحية للمنتخب البرتغالي.

وعن الأرقام التى تسبق ماتش المغرب أمام البرتغال بـ مباراة المغرب والبرتغال , فقد استطاع المنتخب البرتغالي بأن يحقق الإنتصار الكبير علي البرتغال بثلاثية أهداف مقابل هدف فى آخر مباراة قامت بالجمع بينهم, وهي المباراة التى تم خوضها فى عام 1986, كما أن الهزيمة الوحيدة للمنتهب البرتغالي كانت علي يد المغرب في نفس العام المذكور.

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هذا وسنقوم بإضافة العديد من القنوات علي موقع اليوتيوب التى تتيح مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر علي رابط موقع يلا شوت الجديد مجانا اونلاين وبدون تقطيع قبيل المباراة, انتظرونا.