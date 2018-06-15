مشاهدة مباراة المغرب وإيران بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم مجاناً فى افتتاح كأس العالم 2018

بدأت أحداث الشوط الأول بين المغرب وايران بتواجد المنتخب المغربي علي اليسار مرتدياً الزي الأحمر المعتاد له, والمنتخب الإيراني علي اليمين بالزي الأبيض المعتاد له هو الآخر, ومع ثاني دقيقة لعب ايران كرة اطولية أمامية ولكن وصلت بشكل صريخ إلي يد منير, وبعدها استطاعت المغرب أن تحصل علي ركنية وصلت لقدم زياش الذي قام بالمحاولة جاهدا يسجل هدافاً ولكن عبرت منه ووصلت لأمرابط لذي قام بإرسال عرضية من اليمين ليقوم الدفاع بإبعادها إلي ركنية, وتواصلت هذه التحركات بين المنتخب طوال أحداث مشاهدة مباراة المغرب مباشر يلا شوت الشوط الأول لتنتهي أحداثه بالتعادل السلبي.

ففى متابعتنا المستمرة علي “كابتن نيوز” لمباريات كأس العالم 2018, نقدم لكم اليوم خدمة مشاهدة مباراة منتخب المغرب وايران بث مباشر علي موقع يلا شوت بدون تقطيع يوتيوب فى المباراة المقرر أن يقوموا بخوضها اليوم فى مباريات الجولة الأولي من المجموعة الثانية بالمونديال الروسي 2018, إذ سيتم إطلاق صافرة البداية فى تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية, والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة علي أرضية استاد كريستوفسكي.

تجدر الإشارة إلي أن خسارة دولة المغرب فى عملية التصويت بإستضافة كأس العالم لعام 2026, قام محبي وعشاق كرة القدم العربية بالبحث عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وايران بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط سريع بدون تقطيع او تشويش, فالجميع علي درايه كاملة بأن لاعبي المغرب يسعون لإسعاد الجماهير العربية لتعويض هذه الخسارة, وسيكون ذلك فى فرصتهم اليوم بالمباراة الأولي لهم فى كأس العالم 2018, وهي المواجهة المقرر خوضها في مساء اليوم الجمعة, الموافق, 15 يونيو, للعام الميلادي 2018, والتى سيقابل فيها المنتخب الإيراني.

ويأمل لاعبي المنتخب الإيراني أن تكون مشاهدة مباراة ايران والمغرب اليوم يلا شوت المواجهة الأولي لهم فى المونديال هذا الموسم أن تكون بمثابة الإنطلاقة القوية لهم بعدما قاموا بالمشاركة فى كأس العالم خمس مرات علي مدار التاريخ, بعد آخر مشاركة له فى مونديال 1998, ولم تشهد منافسات كأس العالم منذ هذا العقد مشاركة المغرب, أي ما يقرب من 20 سنة.

وتهافت الكثير من مشجعي منتخب المغرب علي مدينة سان بطرسبج للوقوف بجانب أسود الأطلسي بمباراتهم اليوم أمام ايران, فى اللقاء الذي توقع عدد كبير من رواد الساحرة المستديرة بصعوبته فى ظل السعي القوي من جانب المنتخب الإيراني بأن يثبت ذاته فى هذه البطولة, إذ لم يتمكن لاعبي ايران فى النسخ السابقة أن يتجاوزا مباريات الدول الأول, وهو الأمر الذي يأملون تغييره هذه المرة فى مباراتهم الأولي اليوم.

جدير بالذكر بأن منتخب المغرب استطاع أن يتأهل إلي هذه النسخة بعدما حقق ثلاث تعادلات فى مبارياته الودية, وهو ما يظهر مستوي الأدارة الفنية للمنتخب الجيدة, تحت قيادة هيرفي رينار, الذي استطاع بعد هذه التعادلات أن يحقق الفوز فى الجولات الثلاثة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبداية من إطلاق صافرة مباراة المغرب وايران اليوم سيدخل كلاً من المنتخبين فى غمار كأس العالم وعلي المغاربة أن يثبتوا نفسهم أمام ايران الذي استطاع أن يتواجد فى صدارة مجموعته بتصفيات أسيا المؤهلة لمسابقات المونديال الروسي, بتحقيق الفوز القوي.

موعد مباراة منتخب المغرب وايران بث مباشر اليوم

وفيما يتعلق بتوقيت البث المباشر لمباراة المغرب وايران, فقد تقرر بأن يتم خوضها علي أرضية ملعب سانت بطرسبرغ,ليقوم الحكم بإطلاق صافرة البدء فى تمام الساعة 6:00 بتوقت مكة المكرمة, و 5:00 بتوقيت القاهرة.

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