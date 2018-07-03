مشاهدة مباراة السويد وسويسرا بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم مجانا فى كأس العالم 2018

كما عودناكم نتابعكم من جديد بخدمات موقع “كابتن نيوز” الرياضية لبث مشاهدة مباراة السويد وسويسرا بث مباشر علي موقع يلا شوت بدون تقطيع يوتيوب , إذ من المنتظر بأن يتواجه كلاً من المنتخبين فى مباراة قوية تجمعهم سوياً فى ضمن مباريات ثمن المونديال الروسي “كأس العالم 2018″, فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من يوليو للعام الميلادي الجاري 2018, ليتم خوض هذه المباراة المرتقبة علي أرضية استاد سانت بطرسبرج, وهو الإستاد المعروف بإسم زينيت أرينا”, وفى خلال هذا المقال سنتابعكم بكافة التفاصيل اللازمة ومستجدات الأخبار الخاصة بالبث المباشر لمشاهدة ماتش السويد اليوم يلا شوت امام سويسرا والقنوات الناقلة لهذا اللقاء المرتقب.

وستبدأ مباراة السويد وسويسرا بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط سريع بدون تقطيع او تشويش اليوم بدخول منتخب السويد بعدما استطاع أن يكون المركز الأول علي مجموعته السادسة عندما احتوت جعبة نقاطه علي 6 نقاط, فى البطولة التى مازالنا نري فيها العجاب والمفاجأت الكبيرة مثل خروج منتخب ألمانيا من مباريات الدول الأول من مونديال روسيا 2018 عندما تواجد فى آخر ترتيب مجموعته برصيده الذي كان لا يحتوي إلا علي ثلاث نقاط ليجد نفسه متساويا من حيث النقاط مع منتخب كرواتيا.

تجدر الإشارة هنا وتزامناً مع مباراة السويد اليوم أمام سويسرا, نجد بأن المنتخب السويدي كان مشواره مميز منذ البدايه, إذ استطاع أن يحقق الفوز فى أول مباراياته عندما قام بمواجهة المنتخب الكوري “منتخب كوريا الجنوبية” فى اللقاء الذي إنتهي بهدف نظيف, وثاني مباراه له تلقي فيها الخسارة علي يد منتخب المانشافت عندما إنتهت المباراة بينهم بنتيجة (2-1), ولكن استطاع لاعبي السويد أن يستعيدوا مستواهم علي الفور إذ فى المباراة الثالثة لهم أمام منتخب المسكيك استطاعوا أن يقوموا بإقصاءه خارج البطولة منذ مباريات الجولة الثالثةوالأخيرة عندما حقق الفوز علي المكسيك بإحراز 3 أهداف جعلوه يتواجد فى المركز الأول بمجموعته الـ 6 وبالتالي وفقاً لقواعد البطولة سيكون عليه أن يقابل المنتخب المتواجد فى المركز الثاني بالمجموعة الـ 5 من مسابقة كأس العالم 2018.

وبالنظر إلي الجهة المقابلة, نجد بأن المنتخب السويسري كان مشواره أقل بقليل من حيث المستوي عندما نقارنه مع السويد, إذ كان التعادل هو الحاسم لأول المباريات التى قام بخوضها أمام المنتخب البرازيلي, إذ لم يتمكن من خطف الفوز واكتفي فقط بنتيجة التعادل الإيجابي هدفاً لكلاً منهم, وكان هذا التعادل بمثابة الحافز الذي جعله يظهر مستواه الحقيقي فى ثاني مبارياته علي الفور,إذ استطاع أن يخطف الفوز الكبير أمام منتخب صربيا عندما سحقه بثنائية أهداف مقابل هدف وحيد, ليقوم بخوض مباراته فى مباريات الجولة الثالثة محققا فيها التعادل الإيجابي أيضاً أمام المنتخب الكوستاريكي,حيث انتهي هذا اللقاء بهدفين لكلا من المنتخبين, لينجح لاعبي منتخب سويسرا فى إحتلال المركز الثاني لمجموعته وبالتالي سيكون عليهم مقابلة المنتخب البطل فى المجموعة الـ 6 من المسابقة, فى الوقت الذي استطاع فيه المنتخب البرازيلي أن يتواجد فى المركز الأول لمجموعته الـ 5 عندما قام رفع مجموع نقاطه إلي 7 وبالتالي سيكون عليه مواجهة منتخب المركز الثاني فى المجموعة الـ 6 وهو المنتخب المكسيكي فى مواجهة شديدة الندية.

وهنا عبر موقع “كابتن نيوز” سنتابعكم بكافة الأخبار الخاصة بـماتش السويد وسويسرا يلا شوت الجديد اون لاين بث مباشر التى تأتي ضمن مباريات الدور الستة عشر من منافسات المونديال الروسي 2018, كما سنجاوب علي جميع مشجعي ومتابعي الساحرة المستديرة الذين يسألون ما هو موعد مباراة السويد يلا شوت اليوم أمام سويسرا بث مباشر وما هي القنوات الناقلة لمباراة السويد وسويسرا اليوم بث مباشر علي موقع يلا شوت الجديد وأهم الأرقام الخاصة بالمنتخبين قبيل بدأ المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

موعد مشاهدة مباراة منتخب السويد وسويسرا بث مباشر يلا شوت الجديد

وفيما يتعلق بمن يسألوا متي موعد إنطلاق المشاهدة الخاصة بمباراة السويد وسويسرا يلا شوت اليوم بث مباشر المقرر خوضها علي أرضية ملعب سانت بطرسبرج, إذ ستبدأ المباراة فى مساء اليوم الثلاثاء, الموافق 3-7-2018 لتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية مجريات الماتش بث مباشر فى تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية, وفى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية, وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية, وفيما يتعلق بالقنوات الناقلة لمشاهدة ماتش منتخب السويد يلا شوت بث مباشر اليوم فقد قامت مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية بالإعلان عن القناة الناقله لمجريات هذا اللقاء بأن يتم نقله علي قناة بي ان ماكس سبورت وان HD بشكل حصري ومباشر.

أرقام قبيل إنطلاق مباراة السويد مباشر اليوم يلا شوت ضد سويسرا

أولا: والآن ننتقل سوياً إلي أهم الأرقام الخاصة بكلاً منتخبي السويد وسويسرا بالتزامن مع إقتراب وقت إندلاع المواجهة المرتقبة والساخنة بينهم مساء اليوم الثلاثاء, إذ تعتبر هذه المباراة هي المباراة رقم 29 التى ستقوم بالجمع بينهم ولكنها فى نفس الوقت المباراة الأولي الجامعة بينهم فى بطولة كبيرة بحجم بطولة كأس العالم 2018.

ثانيا: لاعبي السويد لم يتذوقوا طعم الهزيمة فى آخر ثلاث مواجهات قاموا بخوضها أمام لاعبي سويسرا, إذ استطاعوا أن يحققوا الفوز فى مباراة واحدة وكان التعادل هو الحاسم فى مباراتين.

ثالثا: لم يتمكن المنتخب السويدي من تجاوز مباريات الدور الثاني إلي مرة واحدة عندما حل ثالثا فى نسخة 1994 ميلادياً, كما حقق لقب الوصيف علي أرض ملعبه فى نسخة 1958 ميلادياً.

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هذا وسنقوم بإضافة العديد من القنوات علي موقع اليوتيوب التى تتيح مشاهدة مباراة السويد وسويسرا بث مباشر علي رابط موقع يلا شوت الجديد مجانا اونلاين وبدون تقطيع قبيل المباراة, انتظرونا.