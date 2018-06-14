مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت الجديد اليوم مجاناً في إفتتاح كأس العالم 2018

بدأ الشوط الثاني لمباراة السعودية وروسيا المباشرة الآن ومر 25 دقيقة منها, وقام كلاً من المنتخبين بجس نبض الآخر, إذ يسعي لاعبي المنتخبين الآن إلي القيام بتسجيل هدف البداية حتي يتم إرباك الطرف الآخر, وهذا ما نجح فيه منتخب روسيا إذ نجح بتسجيل هدفا محققا فى شباك المنتخب السعودي بقدم اللاعب يوري جازينسكي, ويعتبر هذا الهدف هو أول هدف فى نسخة المونديال الروسي 2018, فيما تم إحراز هدفاً ثانيا للمنتخب الروسي.

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ففي الوقت الحالي يقوم لاعبي منتخب السعودية بمواصلة الإستعدادات للدخول إليتلك المواجهة التى سيفتتح بها باب المنافسة فى كأس العالم, وهي المباراة التى تقرر بأن يتم خوضها فى مساء اليوم الخميس, الموافق, 14-6-2018, ويستضيفها استاد لوجينكي, وبالتزامن مع إقتراب موعدها, يقوم لاعبي منتخب السعودية بأداء التدريبات الأخيرة لهم فى نادي زينيت سانت بطرسبورغ.

إذ قام المنتخب السعودي الأخضر بأداء التدريبات الإستعدادية لهذا اللقاء القوي علي أرضية فريق زينيت سنت بطرسبورغ, وكان الشكل الذي قام الأخضر بأداء تدريباته اليوم عليه بناءاً علي التعليمات الصادرة من مدرب المنتخب خوسيه أنطونيو بيتزي, البدأ بالإحماء, وبعدها قام المدير الفني بتقسيم المنتخب السعودي إلي مجموعتين وقرر أن يقوموا بلعب مباراة سوياً حتي يلمس ويشهد الحالة البدني للاعبي المنتخب بكل وضوع قبيل دخول الأخضر إلي مباراته القادمة أمام روسيا غداً.

وإنتهت الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب السعودية بتمرينات الإطالة للاعبي الأخضر, وأكبر درس من المران الأخير للمنتخب السعودي هو معرفة مديره الفني بالخطة التى سيدخل بها مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط سريع بدون تقطيع او تشويش, وتقرر بأن تقوم بعثة منتخب السعودية بالمغادرة متجه نحو العاصمة موسكو فى مساء اليوم حتي تدخل المباراة المقررة بين المنتخب وروسيا مساء يوم الخميس.

ويري المدير الفني للمنتخب الأخضر بأن مشاهدة مباراة روسيا والسعودية اليوم يلا شوت هي الأهم فى جميع مباريات هذه المجموعة, إذ بناءاً عليها سيقوم بتحديد العديد من الأمور فيما يتعلق بتأهل السعودية إلي مباريات الدور القادم, ولهذا يعمل مدرب المنتخب السعودي بالوقت الحالي علي شئ وحيد, وهو رفع الحالة المعنوية لجميع اللاعبين.

جدير بالذكر بأن السعودية كانت قد إختتمت جميع مبارياتها الودية, حيث كانت آخر مواجهه ودية للمنتخب السعودي أمام ألمانيا, وهي المباراة التى أظهرت مستوي لاعبي السعودية المميز بغض النظر عن تلقيهم الخسارة بنتيجة (2-1).

وفيما يتعلق بمستجدات الأخبار قبيل لقاء السعودية ضد روسيا غداً, صرح لاعب وسط الأخضر, عبدالله عطيف, فى خلال تصريحاته التى كشف عنها بالمؤتمر الصحفي الخاص بماتش السعودية أمام روسيا بأن مباراة السعودية وروسيا ستكون مباراة شديدة الصعوبة علينا سوياً -يقصد منتخبه الأخضر وروسيا-, كما أن منتخب روسيا ليس بالمنافس السهل أبداً, كما كشف “عطيف” بأن تركيزنا فى الوقت الحالي يتركز علي ما سنقوم به فى خلال المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم بالمونديال الروسي 2018.

موعد مباراة منتخب السعودية وروسيا بث مباشر اليوم

وفيما يخص توقت البث المباشر لمباراة السعودية وروسيا, فقد تقرر بأن يتم لعبها علي أرضية استاد لوجينكي بموسكو, ليطلق الحكم صافرة البدء فى تمام الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة, و 5:00 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة السعودية وروسيا يلا شوت يوتيوب

هذا وسنقوم بإضافة العديد من القنوات علي موقع اليوتيوب التى تتيح مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر علي رابط موقع يلا شوت الجديد مجانا اونلاين وبدون تقطيع قبيل المباراة, انتظرونا.

الآن ننشر لكم رابط قناة البث المباشر للمباراة علي اليوتيوب فى المواجهة التي يتم يتبق لها سوي أقل من ساعة ويتم إطلاق صافرة البداية لها.