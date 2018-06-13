مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت الجديد مجاناً

في آخر المتابعات الرياضية المنشورة علي “كابتن نيوز”, نتابعكم اليوم بمستجدات الأخبار الرياضية العربية, وخاصة مع إقتراب مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر علي يلا شوت الجديد بث اونلاين بدون تقطيع مباشرة يوتيوب, وهي المباراة التى سيتم خوضها ضمن أفتتاح أول المباريات بالبطولة العالمية للساحرة المستديرة “كأس العالم 2018-المونديال الروسي”.

هذا ويقوم لاعبي المنتخب الأخضر السعودي بإجراء العديد من التدريبات والتمارين فى إطار الإستعداد القوي لمباراته القادمة أمام روسيا التى سيتمخوضها فى مساء يوم الغد, الخميس, الموافق 14-6-2018 علي أرضية استاد لوجينكي, فى البطولة العالمية لكرة القدم, كأس العالم 2018.

إذ قام المنتخب السعودي الأخضر بأداء التدريبات الإستعدادية لهذا اللقاء القوي علي أرضية فريق زينيت سنت بطرسبورغ, وكان الشكل الذي قام الأخضر بأداء تدريباته اليوم عليه بناءاً علي التعليمات الصادرة من مدرب المنتخب خوسيه أنطونيو بيتزي, البدأ بالإحماء, وبعدها قام المدير الفني بتقسيم المنتخب السعودي إلي مجموعتين وقرر أن يقوموا بلعب مباراة سوياً حتي يلمس ويشهد الحالة البدني للاعبي المنتخب بكل وضوع قبيل دخول الأخضر إلي مباراته القادمة أمام روسيا غداً.

وإنتهت الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب السعودية بتمرينات الإطالة للاعبي الأخضر, وأكبر درس من المران الأخير للمنتخب السعودي هو معرفة مديره الفني بالخطة التى سيدخل بها مباراة السعودية وروسيا بث مباشر يلا شوت يوتيوب رابط سريع بدون تقطيع او تشويش, وتقرر بأن تقوم بعثة منتخب السعودية بالمغادرة متجه نحو العاصمة موسكو فى مساء اليوم حتي تدخل المباراة المقررة بين المنتخب وروسيا مساء يوم الخميس.

ويري المدير الفني للمنتخب الأخضر بأن مشاهدة مباراة روسيا والسعودية اليوم يلا شوت هي الأهم فى جميع مباريات هذه المجموعة, إذ بناءاً عليها سيقوم بتحديد العديد من الأمور فيما يتعلق بتأهل السعودية إلي مباريات الدور القادم, ولهذا يعمل مدرب المنتخب السعودي بالوقت الحالي علي شئ وحيد, وهو رفع الحالة المعنوية لجميع اللاعبين.

جدير بالذكر بأن السعودية كانت قد إختتمت جميع مبارياتها الودية, حيث كانت آخر مواجهه ودية للمنتخب السعودي أمام ألمانيا, وهي المباراة التى أظهرت مستوي لاعبي السعودية المميز بغض النظر عن تلقيهم الخسارة بنتيجة (2-1).

وفيما يتعلق بمستجدات الأخبار قبيل لقاء السعودية ضد روسيا غداً, صرح لاعب وسط الأخضر, عبدالله عطيف, فى خلال تصريحاته التى كشف عنها بالمؤتمر الصحفي الخاص بماتش السعودية أمام روسيا بأن مباراة السعودية وروسيا ستكون مباراة شديدة الصعوبة علينا سوياً -يقصد منتخبه الأخضر وروسيا-, كما أن منتخب روسيا ليس بالمنافس السهل أبداً, كما كشف “عطيف” بأن تركيزنا فى الوقت الحالي يتركز علي ما سنقوم به فى خلال المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم بالمونديال الروسي 2018.

موعد مباراة السعودية وروسيا بث مباشر

وفيما يخص توقت البث المباشر لمباراة السعودية وروسيا, فقد تقرر بأن يتم لعبها علي أرضية استاد لوجينكي بموسكو, ليطلق الحكم صافرة البدء فى تمام الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة, و 5:00 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة السعودية وروسيا يلا شوت

هذا وسنقوم بإضافة العديد من القنوات علي موقع اليوتيوب التى تتيح مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر علي رابط موقع يلا شوت الجديد مجانا اونلاين وبدون تقطيع قبيل المباراة, انتظرونا.